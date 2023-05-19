اطلاق أول "روبوت" محلي إماراتيّ الصنع لمكافحة الحرائق

الإمارات تكشف عن أول روبوت محلي الصنع لإطفاء الحرائق

كشفت شركة "FFBOTS" الإماراتية عن روبوت بمواصفات مميزة طورته ليساهم في عمليات إطفاء الحرائق. بحسب ما نشر موقع الامارات اليوم المحلي.

وأوضحت الشركة في بيان أنه يمكن لـ"الروبوت" الجديد، ضخ مياه تصل إلى 8000 لتر في الدقيقة بمدى يصل إلى 100 متر وبارتفاع يصل إلى 50 مترا.

ويتم التحكم بـ"الروبوت" على بعد 1000 متر وهو مزود بأربعة مداخل لخراطيم المياه، ونظام "جي بي إس" لمساعدة رجال الإطفال على التوجيه ورسم الخرائط لموقع الـ"روبوت" للاستفادة المطلقة من إمكاناته الفنية.

وأضاف "انطلقنا من الإمارات باستثمار إماراتي سعودي مشترك، ونعتزم التوجه للعالمية آخذين بعين الاعتبار توجيهات حكومة الإمارات الداعية الى الاستفادة القصوى من استخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الحياة والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال الاستجابة اللحظية لعمليات مكافحة الحرائق، خصوصا في اقتصاد يعتبر من الأسرع نموا في العالم، حيث تنتشر المشروعات والمصانع العملاقة والمناطق الحرة والمستودعات والأبراج السكنية العالية وغيرها من المناطق الحساسة".