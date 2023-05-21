"إنستغرام" ستنافس "تويتر" بتطبيقها الجديد

"إنستغرام" تستعد لإطلاق تطبيق ينافس "تويتر"

يخطو "انستغرام" خطوات كبيرة لإطلاق تطبيق قائم على النصوص يتنافس مع Twitter. وفقًا للتقارير، قد تطلق الشركة التطبيق في وقت مبكر من الشهر المقبل، وفي الوقت نفسه تختبر المنتج الجديد سرًا مع مجموعة مختارة من المشاهير والمؤثرين. تواصلت الشركة مع وكالات المواهب لإثارة الاهتمام بتجربة إصدار مبكر من التطبيق تصفه بأنه "Instagram لأفكارك". استمر الاختبار المبكر منذ شهور، لكن لم يتمكن أي من المختبرين من الوصول إلى الإصدار الكامل من التطبيق.

AP/Jenny Kane 2019 © تظهر هذه الصورة رمز تطبيق "انستغرام" على شاشة جهاز محمول في نيويورك

التطبيق، الذي سيكون منفصلاً عن "إنستغرام" ولكنه سيسمح للأشخاص بربط الحسابات، قد يتم الكشف عنه في وقت أقربه شهر يونيو، بحسب ليا هابرمان، التي تعمل بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين بجامعة كاليفورينا، كما نشرت لقطة شاشة لوصف مبكر للتطبيق.

قد يكون التطبيق مشابهاً للتطبيقات الأخرى المنافسة لـ"تويتر"، مثل "ماستودون" (Matsodon)، حسب لقطة الشاشة اللي نشرتها هابرمان.

لم ترد "إنستغرام"، المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، على الفور على طلب للتعليق. دفعت الفوضى الناتجة عن استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" بعض المستخدمين للبحث عن بدائل، ما خلق فرصة في السوق.