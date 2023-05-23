تطبيق الواتساب يتيح خاصية تعديل الرسائل المرسلة في غضون 15 دقيقة

وأضافت: "كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على رسالة مرسلة واختيار "تحرير" من القائمة لمدة تصل إلى خمس عشرة دقيقة بعد ذلك"

كشف تطبيق "واتساب" عن خاصية جديدة وسيسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل، في خطوة ستجعله يتطابق مع ميزة يقدمها منافسون مثل "تليغرام" و"سيغنال".

وأكدت الشركة أنه "يمكن تعديل الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها"، وتعد خدمة المراسلة الفورية جزءا من عملاق التكنولوجيا الأمريكي ميتا الذي يمتلك أيضا فيسبوك وإنستغرام.

وستُتاح الميزة في الأسابيع المقبلة لمستخدمي واتساب البالغ عددهم 2 مليار مستخدم. وتعتبر الهند أكبر سوق للتطبيق، مع 487 مليون مستخدم.

وقالت خدمة المراسلة في منشور مدونة أمس الإثنين "من تصحيح خطأ إملائي بسيط وصولاً إلى إضافة سياق إضافي إلى رسالة، نحن متحمسون لنوفر لكم المزيد من التحكم في محادثاتكم".

وأضافت: "كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على رسالة مرسلة واختيار "تحرير" من القائمة لمدة تصل إلى خمس عشرة دقيقة بعد ذلك"، وستوضع علامة "معدلة" على الرسائل التي تم تحريرها، حتى يدرك المتلقون أنه تم تغيير المحتوى.

ومع ذلك، لن يتم عرض كيف عُدّلت الرسالة بمرور الوقت، وجاء إعلان واتساب بعدما قدمت خدمات المراسلة تليغرام وسيغنال الميزة نفسها.