تويتر وافق على 83% من طلبات الرقابة تحت إدارة ماسك

بعد رد الفعل العنيف من العامة، تقدم ماسك وغرد بنفسه عبر المنصة: "بين خنق تويتر بالكامل أو تقييد الوصول إلى بعض التغريدات. أيهما كنتم ستختارون؟"

وافق Twitter على 83 بالمائة من طلبات الرقابة، بما في ذلك الطلبات المقدمة من الحكومات الاستبدادية، منذ استحواذ ايلون ماسك على المنصة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام يوم الأربعاء.

على الرغم من تقديم ماسك نفسه كمدافع عن حرية التعبير، والذي قام على الفور تقريبًا بفصل موظفي الإشراف على المحتوى، فقد استوفى تويتر غالبية طلبات تقييد المحتوى الواردة من دول مثل تركيا والهند والتي كثيرًا ما تُتهم بالحد من حرية التعبير.

إذا كان تويتر قد وافق قبل استحواذ الملياردير الأمريكي على المنصة، على 50 في المائة من هذه الطلبات، ففي الأشهر الستة الماضية، ارتفع هذا الرقم إلى 83 في المائة، وفقًا لتحليل البيانات بواسطة بوابة المعلومات التكنولوجية Rest of World.

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أحدث حالات الرقابة الحكومية وقعت في خضم انتخابات الأحد الماضي في تركيا، حيث تسيطر الدولة على وسائل الإعلام على نطاق واسع. حظر تويتر الحسابات التي تنتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي مع ذلك، لم يتمكن من الحصول على 50 في المائة من الأصوات اللازمة للفوز بالجولة الأولى من الانتخابات.

أعلنت الشركة أن ذلك جاء ردًا على "إجراء قانوني ولضمان بقاء تويتر متاحًا لشعب تركيا". بعد رد الفعل العنيف من الناس، غرد ماسك بنفسه عبر المنصة: "بين خنق تويتر بالكامل أو تقييد الوصول إلى بعض التغريدات. أيهما كنتم ستختارون؟"

https://twitter.com/i/web/status/1657219168863756288 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأثار وضع مماثل مخاوف في الهند، حيث انتقد الصحفيون حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لقمعها الصحافة والمعارضة. بعد أن أزال تويتر جميع المحتوى المرتبط بفيلم وثائقي على شبكة BBC ينتقد مودي، وكان على ماسك تبرير سياساته.

قال ماسك: "القواعد في الهند بشأن ما يمكن أن يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي صارمة للغاية، ولا يمكننا تجاوز قوانين أي بلد"، مضيفًا أن هذا من شأنه أن يعرض موظفيه للخطر.

وشدد على أنه "إذا كان لدينا خيار إما أن يذهب شعبنا إلى السجن أو نمتثل للقوانين، فسنلتزم بالقوانين".

في غضون ذلك، صرح ماسك مرارًا وتكرارًا أن برنامجه لن "يفرض رقابة" نيابة عن الحكومة الأمريكية قائلاً إن "رقابة الدولة تنتهك دستور الولايات المتحدة بشكل مباشر". في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وعد أيضًا بأن تويتر لن "يفرض رقابة على المعلومات الحقيقية حول أي شيء"، ودعا لاحقًا إلى "ثورة ضد الرقابة على الإنترنت في أمريكا".