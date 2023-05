تويتر وافق على 83% من طلبات الرقابة تحت إدارة ماسك

وافق Twitter على 83 بالمائة من طلبات الرقابة، بما في ذلك الطلبات المقدمة من الحكومات الاستبدادية، منذ استحواذ ايلون ماسك على المنصة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام يوم الأربعاء.

على الرغم من تقديم ماسك نفسه كمدافع عن حرية التعبير، والذي قام على الفور تقريبًا بفصل موظفي الإشراف على المحتوى، فقد استوفى تويتر غالبية طلبات تقييد المحتوى الواردة من دول مثل تركيا والهند والتي كثيرًا ما تُتهم بالحد من حرية التعبير.

إذا كان تويتر قد وافق قبل استحواذ الملياردير الأمريكي على المنصة، على 50 في المائة من هذه الطلبات، ففي الأشهر الستة الماضية، ارتفع هذا الرقم إلى 83 في المائة، وفقًا لتحليل البيانات بواسطة بوابة المعلومات التكنولوجية Rest of World.