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سامسونج تبتكر شاشة جديدة قابلة للف والتمدد

i24NEWS

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شركة سامسونغ تطلق اجهزة اس 20 الجديدة 11 شباط 2020
AP Photo/Jeff Chiuشركة سامسونغ تطلق اجهزة اس 20 الجديدة 11 شباط 2020

سامسونغ تكشف عن جيلها الجديد من الشاشات الذكية

أعلنت شركة سامسونج الكورية عن سلسلة الشاشات الذكية للعام 2023، والتي تأتي بتصميم قابل للتخصيص ودعم أفضل للإنتاجية.

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قدمت سامسونج اليوم جيل جديد من الشاشات الذكية التي تتضمن شاشات M8 وM7 وM5 أو التي تعرف بشاشات M80C و M70C و M50C.

وتتميز الإصدارات الجديدة من شاشات سامسونج بدعم ضبط وتعديل تجربة العرض في الشاشة وفقاً للمحتوى والتي تختلف بين نمط للألعاب، وأخر للعمل وأيضاً نمط مشاهدة محتوى الفيديو.

وتأتي شاشات M8 بدقة (3840/2160) بيكسل، ومعدل سطوع يعادل 400 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR 10، وتطرح بألوان أساسية هي الأبيض والأخضر والأزرق والوردي.

أما شاشات M7 فتأتي بدقة (3840/2160) بيكسل، ومعدل سطوع 300 شمعة/م، وشاشات M5 جاءت بدقة (1920/1080) بيكسل.

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