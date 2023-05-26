إدارة الغذاء والدواء تمنح شركة "نيورالينك" التابعة لإيلون ماسك الموافقة على زراعة شريحة في دماغ بشري

لم تعلق إدارة الغذاء والدواء على التجربة. ولم يُعرف حتى الآن نطاق التجربة التي حصلت على الموافقة

أعلنت شركة "نيورالينك"، وهي شركة تابعة لإيلون ماسك وتعمل على تطوير واجهة بين الدماغ والآلة، يوم الخميس أنها حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء أول دراسة سريرية على البشر.

Angela Weiss/AFP

وكتبت الشركة على ((تويتر)) تقول "هذا نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح يوما ما لتقنيتنا بمساعدة العديد من الأشخاص". وذكرت نيورالينك أنه "لم يُفتح بعد" باب التقدم للخضوع لهذه التجربته السريرية.

لم تعلق إدارة الغذاء والدواء على التجربة. ولم يُعرف حتى الآن نطاق التجربة التي حصلت على الموافقة. ,تم تأسيس نيورالينك في عام 2016 بتمويل أساسي من جانب ماسك لتطوير نوع جديد من تقنية الواجهة بين الدماغ البشري وأجهزة الحاسوب.

وتقول الشركة إن تركيب شريحة في جمجمة الإنسان يمكن أن يعمل على استعادة وظائف الأطراف، وتحسين حركة الإنسان، وحل مشاكل متعلقة بالبصر والسمع، ويساعد في علاج أمراض مثل مرض باركنسون.