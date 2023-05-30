"إنفيديا" تصبح أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار وتكشف عن كمبيوتر خارق

وتقول إنفيديا إن "منصتها الجديدة مزودة بذاكرة بحجم 144 تيرابايت وتعمل بسرعة 1 إكسافلوب (أي أنها قادرة على إجراء مليار عملية حسابية كل ثانية)".

اعتبر رئيس شركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، خلال مشاركته في معرض "كومبيوتكس" في تايوان، أن" الذكاء الاصطناعي يقود ثورة في مجال الحوسبة"، وعرض مجموعة منتجات جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي متطوّرة وتتطلب مهام حوسبة أكثر تعقيداً.

وقال رئيس شركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، أمس الإثنين، إن "العالم أصبح أمام نقطة تحوّل في عصر الحوسبة الجديد"، في أول كلمة يدلي بها على الملأ منذ 4 سنوات، خلال مشاركته في معرض ""كومبيوتكس" للتكنولوجيا في تايوان، حيث كشف عن مجموعة منتجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ومن بين المنتجات الجديدة المعروضة، منصة كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي تسمى DGX GH200، قال هوانغ، إنها "الآن "في مرحلة الإنتاج الكامل". والمنصة التي تحتوي على 256 شريحة DGX GH200 الأسرع على الإطلاق، وتمثل نقطة تحول في عصر الحوسبة الجديد.

وتقول إنفيديا إن "منصتها الجديدة مزودة بذاكرة بحجم 144 تيرابايت وتعمل بسرعة 1 إكسافلوب (أي أنها قادرة على إجراء مليار عملية حسابية كل ثانية)".

وهي بذلك أسرع بـ 500 مرة من الجيل الذي يسبقها ما يجعلها متفوقة في تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو جيل جديد من الذكاء الاصطناعي قادر على إنشاء محتوى جديد ومختلف كليا عن البيانات الأساسية المدخلة إليه.

وبعد أكثر من 30 عاما على مباشرة أعمالها، اتخذت شركة "إنفيديا" من العام 2023 نقطة تحول إلى مرحلة لم تكن تتوقعها، مستفيدة من تسابق شركات العالم، إلى تبني أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل منتج وخدمة وعملية تجارية.

فالشركة التي كانت تستعد منذ نحو 7 أشهر، لمواجهة تراجع كبير في الأرباح والمبيعات، تحولت مع ظهور أول نسخة من ChatGPT في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى "نجمة" في عالم التكنولوجيا، وذلك بفضل المكونات التي تنتجها، والتي لولاها، لما كان ChatGPT وغيره من البرامج المماثلة، تتمتع بالذكاء الخارق والقدرة على تحليل البيانات بسرعة فائقة.

وتعتبر الشركة التايوانية الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية، من الرواد في صناعة المعالجات التي تدخل بشكل كبير في ثورة الذكاء الاصطناعي الحالي، مما عزز أسهمها وأرباحها خلال النصف الأول من هذا العام.

وقفزت قيمتها السوقية بنسبة 25%، إلى ما يقرب من تريليون دولار، بعد نتائج ربع سنوية مدعومة بطلب كبير فاق التوقعات.