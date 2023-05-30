علماء الفلك الإسرائيليون يكشفون حلاً لغموض المجرات الضخمة الأولى

وتم إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" إلى الفضاء في أواخر عام 2021 وبدأ في إنتاج صور لمجرات بعيدة في وقت مبكر من يوليو/تموز 2022.

أقدم علماء الفلك من الجامعة العبرية في إسرائيل، في دورية الإخطارات الشهرية للجمعية الملكية الفلكية، على نشر نموذجًا نظريًا جديدًا يحل لغز تكوين المجرات الضخمة الأولى في الكون.

وتفسر هذه النتائج الملاحظات الأخيرة التي تم إجراؤها باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، والتي كشفت عن فائض مفاجئ من المجرات الضخمة في الكون - في وقت مبكر من نصف مليار سنة بعد الانفجار العظيم - على عكس النظرية المقبولة عمومًا.

وتم إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" إلى الفضاء في أواخر عام 2021 وبدأ في إنتاج صور لمجرات بعيدة في وقت مبكر من يوليو/تموز 2022. حيث اكتشف الباحثون بشكل غير متوقع وجود فائض من المجرات الضخمة في الكون، مقارنة بعدد المجرات المتوقعة وفقًا للنظرية الشائعة.

وفقًا للنموذج الذي اقترحه الباحثون، فإن الظروف الخاصة التي سادت في المجرات البدائية، وهي الكثافة العالية والوفرة المنخفضة للعناصر الثقيلة، سمحت بتكوين النجوم بكفاءة عالية.

Mendy Hechtman/Flash90

قاد فريق البحث من معهد راتش للفيزياء بالجامعة العبرية البروفيسور أفيشاي ديكيل، جنبًا إلى جنب مع كارتيك ساركار، ويوفال بيرنبويم ، ونير ماندلكر ، وزاوتشو لي.

وقال البروفيسور ديكل: "منذ أول نصف مليار سنة مضت، حدد الباحثون مجرات تحتوي كل منها على حوالي عشرة مليارات نجم مثل شمسنا"، وأضاف "فاجأ هذا الاكتشاف الباحثين الذين حاولوا إيجاد تفسيرات لهذا اللغز، بدءًا من احتمال المبالغة في تقدير الملاحظة لعدد النجوم في المجرات، إلى اقتراح الحاجة إلى تغييرات حاسمة في النموذج. المعيار الكوني للانفجار العظيم ".

في هذه الدراسة، اقترح البروفيسور ديكل وفريقه عملية تسمى "انفجار نجم بدون ردود أفعال" (FFB)، والتي تفسر الغموض بشكل طبيعي. في ظل الظروف الفريدة السائدة في المجرات المبكرة، يتحول الغاز بكفاءة إلى نجوم لا تزعجها عمليات التغذية الراجعة.

L. CALCADA / European Southern Observatory / AFP

قبل إثراء الغاز بالعناصر الثقيلة التي تنتجها النجوم، اقترح الباحثون أن كثافة تشكيل النجوم في الكون المبكر الكثيف كانت أعلى من عتبة تسمح للغاز بالانهيار سريعًا إلى نجوم. في نافذة المليون عام من فرصة".

ويخلص البروفيسور ديكل إلى أن "نشر هذا البحث يمثل خطوة مهمة في فهمنا لتشكيل المجرات البدائية الضخمة في الكون وسيحفز بلا شك المزيد من البحث والاكتشافات".