توثيق انثى دب باندا بيضاء ونادرة في الصين

هذا الباندا البيضاء يقدر أنها الوحيدة من نوعها في العالم

وثقت انثى دب باندا بيضاء ونادرة في محمية طبيعية جنوب غرب الصين، هذه الدبة التي تتمتع بفراء أبيض شوهدت بمساعدة كاميرا بالأشعة تحت الحمراء مثبتة في محمية وولونغ الطبيعية في مقاطعة سيتشوان بالولاية، وشوهدت الباندا هالبينو للمرة الأخيرة عام 2019 ويقدر أنها الوحيدة من نوعها في العالم.

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ويعتقد باحثون أن جيل الباندا هو 6 سنوات ويوجد 150 دب باندا آخرين في المحمية الطبيعية، لكنها الوحيدة في العالم التي تتمتع بفروة بيضاء فقط بدون بقع سوداء " وقال لي شينغ من جامعة بكين :"لا نعلم إن كان لونها ناتج عن عيب خلقي أم عملية وراثية، يجب بحث الظاهرة".

هالبينو باندا كبيرة الحجم تعيش في المنطقة الجبلية بمقاطعة سيتشوان ويبلغ طولها 180 سنتميترات وتزن 75 كيلو حتى 165 كيلو، وتتغذى على أكل الخيزران. يعيش 1860 من الباندا في الصين لكن هذه الباندا الوحيدة التي لوتها ابيض.

في الماضي ، تم تعريف دب الباندا على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض ، وفي السنوات الأخيرة ، قامت الحكومة الصينية والمنظمات البيئية بأعمال صيانة مكثفة ، وتحسنت حالة الدببة ، ويتم تعريفها حاليًا على أنها معرضة للخطر.