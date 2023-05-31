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توثيق انثى دب باندا بيضاء ونادرة في الصين

i24news

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في هذه الصورة الملتقطة في 3 سبتمبر 2005 ، اثنان من الباندا العملاقة على سبيل الإعارة إلى تايلاند من الصين ، وهما Chuang Chuang و Lin Hui ، يأكلان الخيزران في حديقة حيوان شيانغ ماي في شيانغ ماي. قال مسؤولو حديقة الحيوان التايلاندية في بيان يوم 23 مايو 2023
PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFPفي هذه الصورة الملتقطة في 3 سبتمبر 2005 ، اثنان من الباندا العملاقة على سبيل الإعارة إلى تايلاند من الصين ، وهما Chuang Chuang و Lin Hui ، يأكلان الخيزران في حديقة حيوان شيانغ ماي في شيانغ ماي. قال مسؤولو حديقة الحيوان التايلاندية في بيان يوم 23 مايو 2023

هذا الباندا البيضاء يقدر أنها الوحيدة من نوعها في العالم

وثقت انثى دب باندا بيضاء ونادرة في محمية طبيعية جنوب غرب الصين، هذه الدبة التي تتمتع بفراء أبيض شوهدت بمساعدة كاميرا بالأشعة تحت الحمراء مثبتة في محمية وولونغ الطبيعية في مقاطعة سيتشوان بالولاية، وشوهدت الباندا هالبينو للمرة الأخيرة عام 2019 ويقدر أنها الوحيدة من نوعها في العالم. 

https://twitter.com/i/web/status/1662660657291071488

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ويعتقد باحثون أن جيل الباندا هو 6 سنوات ويوجد 150 دب باندا آخرين في المحمية الطبيعية، لكنها الوحيدة في العالم التي تتمتع بفروة بيضاء فقط بدون بقع سوداء " وقال لي شينغ من جامعة بكين :"لا نعلم إن كان لونها ناتج عن عيب خلقي أم عملية وراثية، يجب بحث الظاهرة".  

هالبينو باندا كبيرة الحجم تعيش في المنطقة الجبلية بمقاطعة سيتشوان ويبلغ طولها 180 سنتميترات وتزن 75 كيلو حتى 165 كيلو، وتتغذى على أكل الخيزران. يعيش 1860 من الباندا في الصين لكن هذه الباندا الوحيدة التي لوتها ابيض.  

في الماضي ، تم تعريف دب الباندا على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض ، وفي السنوات الأخيرة ، قامت الحكومة الصينية والمنظمات البيئية بأعمال صيانة مكثفة ، وتحسنت حالة الدببة ، ويتم تعريفها حاليًا على أنها معرضة للخطر. 

 

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