توثيق انثى دب باندا بيضاء ونادرة في الصين

وثقت انثى دب باندا بيضاء ونادرة في محمية طبيعية جنوب غرب الصين، هذه الدبة التي تتمتع بفراء أبيض شوهدت بمساعدة كاميرا بالأشعة تحت الحمراء مثبتة في محمية وولونغ الطبيعية في مقاطعة سيتشوان بالولاية، وشوهدت الباندا هالبينو للمرة الأخيرة عام 2019 ويقدر أنها الوحيدة من نوعها في العالم.

