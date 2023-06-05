نتنياهو يؤكد نيته تطوير مجال الذكاء الإصطناعي في إسرائيل بعد مكالمة مع ايلون ماسك

رئيس الحكومة الاسرائيلي يسعى بأن تتحول إسرائيل الى محرك عالمي هام بالمجال ويتعهد بتطويره

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مكالمة هاتفية مع رجل الأعمال الكندي ايلون ماسك مالك موقع تويتر ناقش خلالها معه أهمية تطوير مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا نيته عقد اجتماع خلال الأيام القادمة للمراكز البحثية لمناقشة السياسة الوطنية بالمجال في إسرائيل.

وقال نتنياهو في البيان :"نحن في بداية عهد جديد للبشرية، عصر الذكاء الإصطناعي. الأمور تتغير بوتيرة مذهلة، ويجب على إسرائيل صياغة سياسة وطنية حول هذه القضية" وأضاف "أجريت أمس مكالمة مطولة مع ايلون ماسك، وهو شخص أقدر كثيرا ذكائه ومساهمته في الإنسانية".

واضاف نتنياهو :"تحدث مطولا عن أمرين، الأول- حول الحاجة بأن تفهم الحكومات بأن كلا من الفرص والمخاطر في الذكاء الاصطناعي. ثانيا- عبر عن تقديره بأن إسرائيل قادرة بأن تتحول إلى عامل مهم في هذا الشأن في العالم". وشدد نتنياهو "أنا متأكد من أن هذا صحيح وسنفعل ذلك".

أكد نتنياهو على أنه تحدث مع سام التمان (رائد أعمال ومبرمج أمريكي) والذي عبر أمامه عن تقديره بأن إسرائيل يمكنها أن تتحول الى محرك أساسي بالعالم في هذا المجال.

بموجب البيان الصادر يعتزم نتنياهو عقد اجتماع خلال الأيام القادمة للمراكز البحثية لمناقشة السياسة الوطنية المرتبطة بالذكاء الصناعي، إن كانت في المجال المدني أو بالمجال الأمني،نظرًا لأننا جعلنا إسرائيل قوة وطنية في مجال الإنترنت ، سنفعل الشيء نفسه في مجال الذكاء الاصطناعي.