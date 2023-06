"سعرها فاجأ الخبراء" : آبل تستعرض نظارات الواقع الافتراضي الجديدة خاصتها

عرضت شركة آبل مساء اليوم خلال مؤتمر مطوريها، نظارات الواقع الافتراضي الجديدة خاصتها. واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خلال الحدث نظارات (Vision Pro)، والتي تبدو مثل نظارات التزلج من الفضاء الخارجي ، ويمكنها أن تقدم الواقع كما هو وتضيف إليه واقعًا معززًا يتضمن شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بكم أو جهاز iPhone الخاص بك أو مجرد تشغيل الأفلام عليه وبنفس الوقت يمكنكم التحكم بتشغيلهم باستخدام حركات اليدين، أو العين أو أوامر صوتية.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .