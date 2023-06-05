"سعرها فاجأ الخبراء" : آبل تستعرض نظارات الواقع الافتراضي الجديدة خاصتها

تمتلك هذه النظارات ميزات متطورة للغاية ويمكن التحكم بها من خلال استخدام وسائل مختلفة o

عرضت شركة آبل مساء اليوم خلال مؤتمر مطوريها، نظارات الواقع الافتراضي الجديدة خاصتها. واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خلال الحدث نظارات (Vision Pro)، والتي تبدو مثل نظارات التزلج من الفضاء الخارجي ، ويمكنها أن تقدم الواقع كما هو وتضيف إليه واقعًا معززًا يتضمن شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بكم أو جهاز iPhone الخاص بك أو مجرد تشغيل الأفلام عليه وبنفس الوقت يمكنكم التحكم بتشغيلهم باستخدام حركات اليدين، أو العين أو أوامر صوتية.

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بمساعدة الأسطوانة ، يمكنكم تغيير استخدام الواقع المعزز والتبديل بين الواقع وما تظهره النظارات. كل ما هو مطلوب للتحكم في النظام هو حركات اليد ، تمامًا مثل السحر. يمكن لأي حركة خفيفة وطبيعية تشغيل النظام ، حتى مع عدم رفع اليد في الهواء. يعمل الجهاز أيضًا هنا ويتلقى أوامر صوتية والتي يمكنكم من خلالها التحكم بالنظارات. حتى عينيك يمكن أن تكون وسيلة للتحكم في الشاشة. إذا نظرت ، على سبيل المثال ، في اتجاه MacBook ، فيمكنكم رفع الكمبيوتر أمام أعينكم.

النافذة نفسها شفافة ، بحيث يمكنكم رؤية أعينكم إذا كنتم أمام التطبيقات أو تتصفحون موقع انترنت معين. تتغير الألوان حسب ما تشاهده ، على سبيل المثال في الأفلام ستصبح الشاشة أغمق. ولكن لا داعي للقلق ، فلن يتمكن سوى المشاهد من رؤية محتويات النظارات. ميزة أخرى مصممة لحماية خصوصيتك هي قراءة مطبوعات القرنية في العين .

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نظام تشغيل النظارات يطلق عليه VisionOS وقد تم تصميمه خصيصًا للنظارات ، مما يعني أن Apple لديها سيطرة كاملة على أي تطبيق تريد إضافته إلى النظام. أما بالنسبة للتطبيقات ، فقد أعلنت الشركة عن متجرها الخاص ، تمامًا كما فعلت في البداية مع iPhone. ستجد في المتجر تعاونًا مع العديد من الشركات ، من بينها محرك اللعبة Unity ، والذي سيجعل من الممكن تكييف الألعاب المطورة باستخدامها مع النظارات.

تحتوي الشاشتان أمام العينين على شاشة 4K قديمة ومحركات توفر صوتًا مكانيًا. لا يتوقف استخدام النظارات عند أنظمة التشغيل ، فهي مثالية لمشاهدة الأفلام وتعطي إحساسًا بشاشة السينما المنزلية ، ويمكن تعتيم الأضواء وفقًا للإضاءة في الغرفة ، ومشاهدتها بتقنية ثلاثية الأبعاد والشعور داخل الفيلم. داخل النظارات ستجد المعالج المتقدم M2 وبه بطارية خارجية يمكن أن تدوم لمدة ساعتين فقط وتتطلب منك التنقل معها.

استطاع سعر هذه النظارات أن يفاجئ الخبراء وهو أغلى مما كان متوقعا - وتكلف 3500 دولار وستكون متاحة في عام 2024.