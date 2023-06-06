إسرائيل: إنتشار "النمل الأبيض" في البلاد بسرعة كبيرة

ويعتبر هذا النوع من النمل من الأنواع الغازية التي أكثر أنواع ضررًا في العالم ولكنها غير ضارة بالإنسان، يختبئون ويتكاثرون على الأسطح الخشبية بشكل عام

أفادت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، وبلدية بيتح تكفا، اليوم الثلاثاء، إن نمل فورموسان أو ما يعرف بـ "النمل الأبيض" ينتشر بسرعة كبيرة في البلاد.

ويعتبر هذا النوع من النمل من الأنواع الغازية التي أكثر أنواع ضررًا في العالم ولكنها غير ضارة بالإنسان، يختبئون ويتكاثرون على الأسطح الخشبية بشكل عام، ويوصى بغلق نوافذ المنازل وإطفاء الأنوار أثتناء التهوية.

هذا النوع من النمل هو ضار الأشجار ومنتجاتها، لكنه لا يعض أو ينقل الأمراض، وتم العثور عليه بشكل كبير في إسرائيل، في بلدية بيتح تكفا، وفي الشرق،

يطير النمل الأبيض بشكل جماعي من أواخر مايو/أيار إلى يوليو/تمّوز. ويبلغ طوله حوالي 4 سم، ولونه بني فاتح، وأجنحته متساوية في الطول وأطول بكثير من البطن.

وطلبت البلدية من السكان الإتصال والإبلاغ عنه عبر الخط 106 في حالة وجوده، أو إذا كان هناك أي اشتباه في تدهور الأثاث والمنتجات الخشبية داخل المنزل.

وضعت وزارة حماية البيئة خطة استراتيجية للتعامل مع غزو النمل الأبيض، حيث سيتم تخصيص ميزانية قدرها 1.7 مليون شاقل لتحديد مواقع النمل الأبيض ومراقبته في الأشجار باستخدام نظام استشعار خاص.