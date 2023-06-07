المغرب يعرف نجاحا باهرا لمعرض "جيتكس إفريقيا" وينتخب رئيساً لمجلس وكالات تكنولوجيا المعلومات الإفريقية

انتُخبت المملكة المغربية، بالإجماع ممثلة في شخص المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، رئيساً لـ”مجلس وكالات تكنولوجيا المعلومات الإفريقية

شهدت أول دورة نظمت من معرض “جيتكس إفريقيا” (GITEX AFRICA) تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، مشاركة 900 عارض وشركة ناشئة عالمية في تكنولوجيا المعلومات والرقمنة الزراعية والاستشفائية والتشغيل الآلي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وشبكات الاتّصال.

كما عرفت النسخة الأولى من "جيتكس إفريقيا" والذي استمرت لـ 3 أيام في مدينة مراكش المغربية، حضور شخصيات مغربية مرموقة من القطاعين الحكومي والخاص وضمّ 100 شركة مغربية ناشئة، فضلا عن مسؤولين أجانب ورؤساء شركات عالمية، حيث عرفت نجاحا باهرا.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أكد في كلمة له بالمناسبة، على انخراط المملكة المغربية في “الدينامية الرقمية التي تفرضها العولمة. كما أنها عازمة على تعزيز مكانتها كقطب للرقمنة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الروابط الاقتصادية ببقية دول العالم، وذلك تماشيا مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس”.

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وأوضح أخنوش: أنه “على غرار معرض “GITEX Global” الذي يقام في دبي منذ أكثر من 40 سنة، فإن معرض “جيتكس إفريقيا” سيشكل منصة دولية للتكنولوجيا المتقدمة بالنسبة لجميع الفاعلين في إفريقيا، من القطاعين الخاص والعام".

بدوره أشاد وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، بـ”اختيار المغرب كأول دولة – من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة – تحتضن معرض “جيتكس إفريقيا 2023” أكبرُ حدثٍ عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة”، مؤكدا أن ذلك “ليس بمستغرَبٍ ولا غريب عن المغرب”.

وانتُخبت المملكة المغربية، بالإجماع، ممثلة في شخص المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، رئيساً لـ”مجلس وكالات تكنولوجيا المعلومات الإفريقية (The Council of African IT Agencies (CAITA))، التابع لـ”تحالف سمارت أفريكا” (Alliance Smart Africa)، لمدة عامين.

وقد جرت هذه الانتخابات، على هامش معرض “GITEX Africa”، خلال فعاليات الجمع العام التأسيسي لهذا المجلس الذي عقدته الدول الأعضاء في “Smart Africa”، وفق بلاغ صادر عن وكالة التنمية الرقمية.

وسيكون للقارة الإفريقية برمتها، تجمعها السنويّ التكنولوجي الخاص مع إطلاق منتوجات استهلاكية وحلول معلوماتية مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في القارّة السمراء.