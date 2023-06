المغرب يعرف نجاحا باهرا لمعرض "جيتكس إفريقيا" وينتخب رئيساً لمجلس وكالات تكنولوجيا المعلومات الإفريقية

شهدت أول دورة نظمت من معرض “جيتكس إفريقيا” (GITEX AFRICA) تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، مشاركة 900 عارض وشركة ناشئة عالمية في تكنولوجيا المعلومات والرقمنة الزراعية والاستشفائية والتشغيل الآلي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وشبكات الاتّصال.

كما عرفت النسخة الأولى من "جيتكس إفريقيا" والذي استمرت لـ 3 أيام في مدينة مراكش المغربية، حضور شخصيات مغربية مرموقة من القطاعين الحكومي والخاص وضمّ 100 شركة مغربية ناشئة، فضلا عن مسؤولين أجانب ورؤساء شركات عالمية، حيث عرفت نجاحا باهرا.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أكد في كلمة له بالمناسبة، على انخراط المملكة المغربية في “الدينامية الرقمية التي تفرضها العولمة. كما أنها عازمة على تعزيز مكانتها كقطب للرقمنة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الروابط الاقتصادية ببقية دول العالم، وذلك تماشيا مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس”.