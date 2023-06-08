إسرائيل: عصافير الدوري صفراء العنق تختار الجولان وطنا جديدا

"تغير أنواع مختلفة من الطيور مناطق انتشارها وقد تساهم التغيرات المناخية في هذا الأمر، مثل التغييرات في الموائل التي تسمح بالاستقرار في ظروف جديدة يتم إنشاؤها".

منذ حوالي عام، تم اكتشاف عش لعصفور أصفر العنق، وهو طائر نادر للغاية في إسرائيل، عن طريق الصدفة وللمرة الأولى. تم اكتشاف العش من خلال مراقبة عشوائية قام بها مراقب الطيور ناداف يسرائيل، مما أدى إلى اكتشاف مجموعة كاملة من السكان الجدد، يبلغ عددها ما لا يقل عن عشرة أزواج، في نفس المنطقة في شمال هضبة الجولان.

Amit Goldstein/Society for the Protection of Nature in Israel تم توثيق أول مجموعة من عصفور دوري أصفر العنق في الجولان

قبل أيام قليلة، شوهدت العصافير ذات العنق الأصفر مرة أخرى في نفس المنطقة، وهي منشغلة بالفعل بنشاط التعشيش بكامل قواها. بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق عودة أنثى الطير مرة أخرى من رحلة الهجرة في عام 2022 من قبل الدكتور يوسف خياط ، مدير مركز الحياة البرية الإسرائيلي في جمعية حماية الطبيعة.

وفقًا للدكتور يوآف بيرلمان، مدير مركز علم الطيور في جمعية حماية الطبيعة، في نهاية يوليو 2022، انتهت العصافير من التعشيش، وغادرت في رحلة هجرتها - على ما يبدو إلى شبه القارة الهندية، النقطة الساخنة المعتادة. كان الاكتشاف المفاجئ في عام 2022 مثيرًا، لكنه لم يكن واضحًا إذا كان هذا حدثًا لمرة واحدة، أو ما إذا كان هذا بالفعل نوعًا جديدًا ودائمًا من تربية أنواع جديدة في الطبيعة الإسرائيلية.

يشير هذا الاكتشاف المتكرر إلى أن تعشيش الطير أصفر العنق في إسرائيل ليس حدثًا عابرًا، ولكنه بالأحرى إنشاء مجتمع جديد في إسرائيل. هذا اكتشاف مثير بشكل خاص، لأن هذه المنطقة قد تم مسحها بالفعل في السنوات الأخيرة ولم يلحظ وجود الطير حتى الآن، كما يقول الدكتور يوآف بيرلمان، مدير مركز علم الطيور في جمعية حماية الطبيعة.

تضيف جمعية حماية الطبيعة أن أصفر العنق أصغر قليلاً من عصفور المنزل وأكثر حساسية منه. وهو يحب الأماكن الجافة التي تحتوي على غابات من الشجيرات والأشجار المتناثرة ويظهر أيضًا في الريف الزراعي. هو صغير ونحيل، والرأس رقيق والجبهة مسطحة. لا يزيد حجمه عن بضعة سنتيمترات، عادة ما بين 13-14.5 فقط. تم تحديده لأول مرة في إسرائيل في عام 1982.

ولخص الدكتور بيرلمان ذلك الحدث بالقول: "تغير أنواع مختلفة من الطيور مناطق انتشارها وقد تساهم التغيرات المناخية في هذا الأمر، مثل التغييرات في الموائل التي تسمح بالاستقرار في ظروف جديدة يتم إنشاؤها. في هذه المنطقة من مرتفعات الجولان، هناك غابة طبيعية غنية ومتطورة، ومن الممكن أن يؤدي تحسين ظروف الموائل إلى زيادة استقرارها".