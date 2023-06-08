"واتساب" يطلق خاصية جديدة وسينافس تويتر

"واتساب" ينافس تويتر بميزة "القنوات الجديدة"

أطلقت شركة ميتا، الخميس، خاصية قنوات واتساب، التي قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنها ستساعد في جعل التطبيق "منتجا لرسائل البث الخاص".

وقال مارك زوكربيرغ على حسابه الخاص على إنستغرام يوم الخميس، "اليوم سنعلن عن (قنوات واتساب)، طريقة خاصة تمكنكم من متابعة الأشخاص والمؤسسات التي تهمكم".

AFP

وأوضحت الشركة أنها ستوفر تلك الخاصية للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة. وقالت الشركة إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.

ولن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين.

وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين. ويشارك في إطلاق هذه الخاصية منظمة الصحة العالمية وناديا برشلونة ومانشستر سيتي.

تشبه ميزة "القنوات" الجديدة خصائص تطبيق تويتر، إذ تعمل بشكل مشابه من حيث متابعة قنوات أشخاص أو جهات معينة حتى ولو لم تكن ضمن قائمة الأرقام المسجلة لديك.

وبدلاً من الحاجة إلى إضافة جهة اتصال عبر أرقام هواتفهم سيتمكن المستخدمون من البحث عن الأفراد والمؤسسات الذين قد يرغبون في متابعتهم، بما في ذلك الفرق الرياضية والمسؤولون الحكوميون والحسابات المخصصة للهوايات والاهتمامات، كما سيتمكن مالكو الصفحات التي يمكن متابعتها، والتي يُطلق عليها اسم «القنوات»، من دعوة الأشخاص للانضمام باستخدام الروابط المباشرة.