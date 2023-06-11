إسرائيل ستربط الألياف الضوئية بين قارتي آسيا وأوروبا

هذا المخطط يسمح بمرور بيانات رقمية عن طريق آسيا الى أوروبا ويعيد ما كان يعرف بطريق البخور

أعلن كل من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات د. شلومو كارعي عن مخطط متفق عليه يسمح بوضع ألياف ضوئية وإنشاء ممر اتصالات دولي على طول خط أنابيب النفط بين ايلات وعسقلان، وهو ممر اتصال دولي لمرور البيانات الرقمية بين الدول الآسيوية ، مع التركيز على دول الاتفاقيات الإبراهيمية ، إلى أوروبا والغرب - عبر إسرائيل . وذكر البيان الصادر عنهما أنها خطوة تاريخية هامة ستحول إسرائيل الى قوة عظمى في مجال الاتصالات والرقمية، وستجذب المستثمرين الدوليين، وتعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتحول إسرائيل الى مركز اتصال عالمي.

يعتبر طريق البخور أحد الطرق التجارية الهامة والمعروفة في العصور القديمة. كان الطريق يمر من جنوب شبة الجزيرة العربية حتى شواطئ البحر المتوسط، وكان جزءًا من شبكة طرق التجارة بين أوروبا والشرق ، حيث تم نقل المنتجات مثل العطور والحرير والتوابل والأحجار الكريمة والدهانات والحيوانات النادرة وأكثر من ذلك. أما اليوم، في العالم العصري والرقمي، تحولت هذه المنتجات الى معلومات، معرفة وتكنلوجيا، وذكر البيان الصادر عن كليهما "نحن مرة أخرى نحول دولة إسرائيل الى مركز العالم، حيث سيمر عن طريقها معلومات وقطع عبر الألياف الضوئية التي ستربط آسيا مع أوروبا".

وذكر ان هذه الخطوة التي تأتي استكمالا لاتفاقيات إبراهيم، ستقود إلى استثمارات لشركات دولية، الى إنشاء مزارع للخوادم، النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل وأمور أخرى. في إطار الاتفاق، ممر الاتصال الذي سيكون على طول خط أنبوب النفط بين ايلات وعسقلان سيتيح لكل شركات الاتصال استخدم ألياف مظلمة سيتم توفيرها بسعر معقول، مما سيمكن المنافسة بين شركات الاتصال من جهة، وإنشاء ممر اتصالات دولي من جهة أخرى، ويقود اقتصاد إسرائيل الى آفاق جديدة.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليقا على إطلاق المشروع :"نحن اليوم نقطف ثمار اتفاقيات إبراهيم التاريخية التي أنجزناها، نحن سننقل الألياف الضوئية من آسيا، من الدول العربية من ايلات الى أشكلون الى بقية دول العالم، هذا سيجذب مستثمرين وسيحول إسرائيل الى مركز اتصال عالمي. هذا سيعزز اقتصاد إسرائيل".