فيديو لمخلوق يبدو مثل كائن فضائي بالولايات المتحدة يثير شبكات التواصل الاجتماعي

ظهور مثل هذا الفيديو يثير التساؤلات حول وجود الكائنات الفضائية

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع بفيديو مصور في لاس فيغاس، بالولايات المتحدة ، لما يبدو أنه مخلوق فضائي على ما يبدو كان يتجول في ظلام الأرض الدامس.

https://twitter.com/i/web/status/1667978618205786112 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

في الفيديو سريع الانتشار، يبدو المخلوق الغريب يتحرك بصورة مشبوهة، ووفقا للتقارير فإنه "هبط من سفينة فضاء كانت تحلق في لاس فيغاس" والتقطته كاميرا مراقبة لإحدى العائلات التي تعيش في المنطقة، لكن المتصفحين لم يتأثروا على الإطلاق من هوية الشخصية الغامضة.

جزء من المشاهدين عبروا عن استهتار وسخرية تجاه ما ظهر أمامهم وقالوا إنه شريط مزيف ومعد جيدا، في حين أن آخرين انفعلوا قليلا وذكروا أنه يوجد عدد لا بأس به من "الاكتشافات" التي تكتشف من وقت لآخر من جانب الولايات المتحدة، بما يتعلق بالكائنات الفضائية.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لا زالت تعمل على تحديد طبيعة وهدف الأجسام الطائرة على أراضيها والتي أسقطت مؤخرا. واستطلاع سابق نشر في الولايات المتحدة أظهر أن 19% من العلماء الأمريكيين يؤمنون بوجود اتصال مع الكائنات الفضائية.