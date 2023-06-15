اختراق علمي غير مسبوق في سرطان الجلد يدب الآمال بالتوصل إلى لقاح

إن فهم كيفية انتشار المرض يمكن أن يساعد في تطوير لقاح، يستحث جهاز المناعة لمكافحة الميلانوسوم الذي يخترق الخلايا ويعطيها التوجيهات بالتكاثر والانتشار

كشفت الدراسة عن الآلية الدقيقة التي تفرز فيها خلايا الورم الميلانيني الأكياس ذات الجدران الرقيقة المملوءة بسائل ويسمى الحويصلات، تفرزه خلايا الورم الميلانيني. هذه العملية كانت تسمى الميلانوسومات.

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بعد ذلك، تخترق الخلايا السرطانية الأوعية اللمفاوية التي تحمل خلايا الدم البيضاء. أخيرًا، تستمر الميلانوسومات في اختراق الخلايا، وتوزع إشارات للتكاثر والانتشار في جميع أنحاء الجسم.

Sheba Medical Center البروفيسور شوشانا جرينبيرجر من مركز شيبا الطبي، إسرائيل.

أوضحت البروفيسور جرينبيرجر في البيان الصحفي: "لقد أظهرنا لأول مرة أنه في المرحلة الأولى، في البشرة، تفرز خلايا الورم الميلانيني حويصلات خارج الخلية تسمى الميلانوزومات"، "أظهرنا أن الميلانوزومات يمكنها اختراق الأوعية الليمفاوية."

وتابعت الشرح قائلة "لقد فحصنا سلوكهم في بيئة خلايا الأوعية الليمفاوية الفعلية ووجدنا أن الميلانوزومات تخترق الخلايا أيضًا وتعطيها إشارة للتكاثر والانتشار".

وبعبارة أخرى، فإن الورم الميلانيني الأولي يفرز حويصلات خارج الخلية تخترق الأوعية الليمفاوية وتشجع على تكوين المزيد من الأوعية الليمفاوية بالقرب من الورم، مما يمكّن الورم الميلانيني من التقدم إلى المرحلة القاتلة من الورم الخبيث.

Tel Aviv University البروفيسور كارميت ليفي من كلية الطب بجامعة تل أبيب، إسرائيل.

وأضافت البروفيسور ليفي أن هذه الحويصلات تعدل بيئة الأدمة لصالح الخلايا السرطانية. ". وبالتالي فإنها تهيئ الأرضية لنقائلهم الخاصة، مما يؤثر على جهاز المناعة بشكل عام.

نظرًا لأن بداية هذا الورم الميلانيني تكون غير ضارة في مرحلة ما قبل النقائل، فقد أشار الباحثون إلى أن فهم كيفية انتشاره يمكن أن يساعد في تطوير لقاح، "يستحث جهاز المناعة لمكافحة الميلانوسوم".

وخلُصت جرينبرجر إلى أنه "إذا تمكنا من إيقاف الآليات التي تولد النقائل في الغدد الليمفاوية، يمكننا أيضًا إيقاف انتشار المرض".