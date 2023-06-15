الولايات المتحدة الأمريكية: تلاميذ مغاربة يحجزون مكانا بين أفضل عشرة مشاريع في المسابقة الدولية للروبوتات

تنافس في المسابقة الدولية التي نظمها معهد ورسيستر ماساتشوسيتس في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يونيو، 75 فريقا من جميع أنحاء العالم في مسابقة الروبوتات

حجز التلاميذ المغاربة التابع لفريق "High Voltage" من مجموعة مدارس kaizen School، مكانا بين أفضل عشرة مشاريع وفاز بجائزة "Motivate Award" في المسابقة الدولية "First Lego League"، التي أقيمت في معهد ورسيستر ماساتشوسيتس بالولايات المتحدة الامريكية لعام 2023

وتنافس في المسابقة الدولية التي نظمها معهد ورسيستر ماساتشوسيتس في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يونيو/حزيران الجاري، 75 فريقا من جميع أنحاء العالم في فئات مختلفة خلال مسابقة الروبوتات التي أبانت فيها جميع الفرق المشاركة على مستويات عالية من الحماس و الشغف، حيث كانت جميع الفرق متحفزة لمواجهة التحدي هذه السنة من خلال ابتكاراتهم. وتتمثل أهداف هذه المسابقة العلمية والتعليمية في تعزيز قدرات الجيل القادم في مجال الهندسة والتكنولوجيا الحديثة وتحفيزه لخوض غمار ريادة الأعمال في المستقبل.

يشار إلى أن First Lego League يدعم بشدة أهمية الابتكار والإبداع من خلال برامجه، ويشجع الطلاب على تعلم مهارات فنية وبشرية جديدة، كم يعدهم للمنافسة على المستويين الوطني والدولي. ومن خلال المشاركة في هذا النوع من التحديات، تتاح للطلاب فرص ثمينة للمنافسة و الابتكار وتبادل الخبرات مع الشباب من مختلف الآفاق و اختبار الأداء والكفاءة والقدرة على التحمل للدفاع عن ابتكاراتهم.