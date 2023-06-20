توثيق نادر لسمك قرش ببري بالقرب من أحد شواطئ ايلات جنوب إسرائيل

ويشار الى أن هذا النوع من القرش يعيش في خليج ايلات لكن رؤيته تعتبر نادرة وهي مفترسة فائقة

نجح مفتش سلطة الطبيعة والحدائق عاموس بيرتي بتوثيق قرش ببري لدى غوصه في أحد الشواطئ الشمالية في ايلات. وأشارت جمعية "أسماك القرش في إسرائيل" بأن خليج ايلات هو موطن أسماك قرش ببري منذ فترة طويلة، مثل القرش الرملي وأنواع أخرى التي تعتبر مفترسة في المنظومة البحرية.

وصرح الدكتور آساف زبولوني ، عالم البيئة في خليج إيلات بهيئة الطبيعة والمتنزهات ، إنه "في الأسبوع الماضي كانت هناك عدة تقارير موثقة عن تجول قرش الببري على طول شواطئ إيلات. بالأمس ، حتى سمكة القرش التي تم تصويرها اقتربت جدًا من الشاطئ ودخلت منطقة الاستحمام في الشاطئ الشمالي. تتواجد أسماك القرش الببري بشكل طبيعي في البحر الأحمر وخليج إيلات وباعتبارها مفترسة فائقة (تتغذى على الحيوانات المفترسة) فهي جزء مهم من النظام البيئي لخليج إيلات ، ومع ذلك فهي نادرة نسبيًا ولا يتم الإبلاغ عن مشاهدتها إلا نادرًا جدًا. أثار وجود القرش في منطقتنا بعض الأسئلة حول مدى خطورة دخول البحر في إيلات ".

وبحسب قوله ، فإن "هجمات أسماك القرش هي حوادث نادرة للغاية ، خصوصا في إيلات". وأضاف أنه "صحيح أن الإحصائيات لا تساعد في تهدئة المخاوف ، ولكن من المهم معرفة أن احتمال الإصابة في حادث سيارة أكبر بعدة مرات وأن الناس لا يزالون لا يتجنبون السفر بالسيارة (في عام 2022 ،سُجِّلت 57 هجمات ، ثلثها نتج عن استفزاز أسماك القرش أو محاولة الاقتراب منها وإطعامها ، 41 منها في الولايات المتحدة واثنتان في مصر) ".

يعتقد البعض أن أسماك القرش تتبع سفن البضائع التي تنقل الأغنام والماشية بسبب جيف الحيوانات التي يتم رميها منها في وسط البحر ولأن حطام السفن التي تصل إلى البحر تجذبها ، ولا توجد معلومات مبنية على ذلك كافية ، ولكن هناك لقد تم مشاهدة أسماك القرش التي تتبع مثل هذه السفن ، "وأشار زيبولوني ، مضيفًا أنه" من المهم ملاحظة أن أسماك القرش هي قيم طبيعية محمية بموجب القانون ولا ينبغي أن تتضرر بأي شكل من الأشكال. فهي جزء مهم من النظام البيئي في خليج ايلات وتهديدهم للبشر ضئيل ".

أسماك القرش الببري هي أسماك قرش كبيرة ، منتشرة في جميع المحيطات. يصل طولها إلى خمسة أمتار ، ويمكن أن تعيش حتى 50 عامًا. تسبح في المياه الضحلة نسبيًا ، وتلد الإناث ما بين 10 و 80 من النسل، يتراوح حجمها ما بين نصف متر الى متر ، بعد فترة حمل تصل لـ 14 شهرًا .

Omri Omsi /the Nature and Parks Authority سفينة شحن لنقل الحيوانات في خليج ايلات

ذكرت جمعية "أسماك القرش في إسرائيل" أنه "نشهد كل عام مشاهدة أسماك قرش كبيرة خلال فصل الصيف في الخليج ، وفي كثير من الأحيان تأتي هذه الإناث لتلد صغارها ، وقد حظينا برؤية صغار أسماك القرش ، أسماك قرش طويلة الأطراف ، وأسماك قرش زرقاء وأكثر من ذلك. لقد رأينا أيضًا سمكة شيطان البحر والتي ربما تم توليدها في الخليج ، وهي أيضًا سمكة غضروفية كبيرة مثل أسماك القرش ".

كما ورد أنه "خلال الأيام الأخيرة ، صادف العديد من الغواصين بسمك قرش الببري الصغير واستمتعوا بمشاهدته ، لكن هذا اللقاء يمكن أن يكون مخيفًا أيضًا لمن لم يكن مستعدًا له. ماذا تفعل؟ من المهم أن تظل هادئًا. ، عدم القيام بحركات حادة ومتوترة ، الحفاظ كل الوقت على التواصل البصري مع القرش . "، وإذا شعرت بالحاجة إلى العودة ببطء إلى الشاطئ ، فعادةً ما يبتعد القرش من الموقع من تلقاء نفسه. حتى لو تستمتع بوجود القرش ، من المهم عدم محاصرته ، وعدم سد طريقه ، وعدم الاقتراب منه ، وطبعا عدم لمسه ".