كويكب عملاق من المتوقع أن يمر صباح الأربعاء قرب كوكب الأرض

وكالة الفضاء الأمريكية تتابع بصورة متواصلة تحركات أجسام فضائية عديدة يمكن أن تشكل خطرا على الأرض

تتعقب وكالة ناسا كويكبا "من الممكن أن يشكل خطرا" من المتوقع أن يمر قرب كوكب الأرض غدا- وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية اليوم أن الضخرة العملاقة يطلق عليها WV44 2013 ، ويبلغ قطرها 160 مترا، وتعتبر كبيرة نسبيا, وشوهد الكويكب لأول مرة عام 2013، حيث أشار علماء الفضاء أنه يتحرك بسرعة 11.8 كيلومتر في الثانية- حوالي 34 ضعف سرعة الصوت.

يقدر مركز أبحاث الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية أن الكويكب سيمر في نطاق 3.3 مليون كيلومتر من الأرض ، وهو مدى قريب نسبيًا من الأجرام السماوية ولكنه لا يشكل تهديدًا للأرض. سيمر الكويكب عند أقرب نقطة للأرض في ساعات الصباح.

ناسا ووكالات الفضاء تتابع مئات الأجسام الفضائية الأخرى التي من الممكن أن تشكل خطرا على كوكب الأرض، على الرغم من صعوبة اكتشافها ما يعني ان جزءا منها لا يمكن رؤيته حتى فترة قصيرة من لحظة اصطدامه. في شهر شباط/فبراير رصد كويكب بقطر متر واحد قبل سبع ساعات فقط من دخوله الغلاف الجوي للأرض فوق شمال غرب فرنسا.