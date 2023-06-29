الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"

شاركت دولة الإمارات في مؤتمر "الأسبوع السيبراني 2023" الذي عقد في جامعة تل أبيب بحضور سياسيين ودبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية من حول العالم، وتناول الاتجاهات الجديدة والحلول المبتكرة من أجل الحماية السيبرانية والتصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة. جاء هذا بحسب ما نشرت وكالة وام للأنباء.

وترأس الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وفد الدولة المشارك في المؤتمر؛ حيث اطلع الوفد على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وبحث أوجه التعاون المحتملة وفرص الاستثمار الثنائية.

وألقى الكويتي، كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر التي حملت عنوان "حماية الأمة: استراتيجيات الأمن السيبراني من أجل عصر رقمي"، أوضح فيها أن التهديدات السيبرانية لا تفرق بين الدول ولا بين الكيانات والأشخاص وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية "Crystal Ball" تمكن الدول الشريكة من "مشاركة المعلومات السيبرانية بسهولة وسلاسة كما أنها تسهم في تعزيز الجهود الدولية التعاونية من خلال الجمع بين القدرات وقوة المعالجة وحجم البيانات.

وعلى هامش مؤتمر الأسبوع السيبراني، وقَّع منتدى "EliteCISOs"، وهو مجتمع عالمي في مجال الأمن السيبراني يتخذ من دولة الإمارات مقرا له، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "Cyber Together"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، لتوسيع نطاق هذا المجتمع العالمي بما يشمل إسرائيل وذلك من خلال مشروع "Crystal Ball"؛ المنصة الرقمية لكشف المخترقين والهجمات السيبرانية والتصدي لها.

وتُعَدُّ مذكرة التفاهم التي وُقعت بحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، وسعادة عوديد يوسف، نائب المدير العام رئيس شعبة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بداية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين مهنيين رئيسيين في كلا البلدين.

من جانبه قال أمير حايك، سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات، إن مشاركة وفد الإمارات في مؤتمر أسبوع الأمن السيبراني يأتي تجسيدا للتعاون المستمر بين إسرائيل ودولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، في ظل إدراك البلدين الأهمية الكبيرة لإقامة بُنى تحتية رقمية تتسم بالأمن والقدرة على الصمود، مؤكدا التزام بلاده برعاية هذه العلاقات والنهوض بالشراكات العابرة للحدود في مجال الأمن السيبراني ومجالات أخرى.

جدير بالذكر أن الأسبوع السيبراني مؤتمر يُحتفى به دوليا ويُعقد سنويا في جامعة تل أبيب بإسرائيل، وهو حدث يوفر منصة لكبار الخبراء والباحثين في المجال السيبراني من إسرائيل والعالم، إلى جانب صانعي السياسات والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية، لتبادل المعارف واستكشاف الاتجاهات المستجدة والتعاون بشأن ممارسات الأمن السيبراني.