عظمة ساق تكشف عن قضية قتل تعود إلى 1.45 مليون سنة

هذه القضية يمكن أن تكون أقدم دليل على أن الأقارب التطوريين للبشر ذبحوا بعضهم البعض

تسع علامات مائلة على عظمة الظنبوب من الجهة اليسرى للجسم عمرها 1.45 مليون عام لأحد أقارب الإنسان العاقل عثر عليها في شمال كينيا وهي أقدم دليل على الأقارب التطوريين لبني البشر، الذين ذبحوا أو ربما أكلوا بعضهم البعض. هذا البحث أجري من قبل باحثين من المتحف الوطني لتاريخ الطبيعة في مؤسسة سميثسونيان.

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في الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports ، أجرت عالمة الحفريات القديمة بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في مؤسسة سميثسونيان ، الدكتورة بريانا فوبينر ، وزملاؤها ، تحليلاً لنماذج ثلاثية الأبعاد للعظام. وكشفت الدراسة أن العلامات المائلة كانت نتيجة إصابة من قطعة حجرية. لذلك، الحديث يدور عن أفدم حالة لهذا السلوك العنيف.

وقالت د.فوبينر، التي رأت لأول مرة العظمة المتحجرة وهي أحد أجزاء عظمة الساق إن"المعلومات المتوفرة بأيدينا تشير بأنه على يبدو أكل الانسان العاقل بعضهم البعض قبل 1.42 مليون عام، توجد أمثلة أخرى من الأتواع من شجرة التطور البشري الذين قتلوا بعضهم البعض من أجل التغذية. لكن هذه الحفرية تشير الى أن اقارب نوعنا أكلوا بعضهم البعض من أجل البقاء، قبل فترة أكبر بكثير مما كان معروف سابقا". وقالت الباحثة انها صادفت هذه العظمة وهي جزء من عظمة الساق، تعتبر أطول عظمة في الهيكل العظمي البشري ، في مجموعات المتحف الوطني في نيروبي ، عاصمة كينيا ، أثناء البحث عن أدلة حول ما ربما كانت الحيوانات آكلة اللحوم في عصور ما قبل التاريخ قد اصطادت وأكلت أقارب البشر القدامى.

وخلال الفحص الذي اجرته الباحثة فوبينر عن طريق العدسات المكبرة خلال بحثها عن عظة من حيوانات منقرضة، لاحظت الباحثة أن ما بدا على الفور أنه دليل على مذبحة. ولفهم إن كان ما رأته على هذه المتحجرة هو بالفعل علامات قطع، قامت د. فوبينر طلبت بإعداء قوالب للقضمات مثل الذي يعدها أطباء الأسنان وطلبت تحليل هذه السطوح جراء العضات.

وأجرى باحث آخر مسح ثلاثي الأبعاد للعظمة وقارن شكل العلامات مع قاعدة بيانات تتكون من 898 علامة تم انشاؤها من خلال التجارب الخاضعة للرقابة، بما في ذلك علامات الأسنان وغيرها. حدد التحليل تسعة من بين 11 علامة تم اختبارها بأن لها تطابق واضح لاصابة بضربة من أداة حجرية، في حين أن العلامتين الأخريتين كانت على مايبدو عضات من حيوانا ت كبيرة من عائلة القطط، مع تلائم أقرب الى الأسد. وذكرت .فوبينر إن العضة يمكن ربطها مع أحد

أنشأ الدكتور فانتي عمليات مسح ثلاثية الأبعاد للأنماط وقارن شكل العلامات بقاعدة بيانات تتكون من 898 علامة تم إنشاؤها من خلال التجارب الخاضعة للرقابة ، بما في ذلك علامات الأسنان والمزيد. حدد التحليل تسعة من 11 علامة اختبرها الدكتور فانتي على أنها واضحة تتطابق مع تأثير أداة حجرية ، في حين أن العلامتين الأخريين كانتا على ما يبدو علامات عض لحيوان كبير من عائلة القطط ، مع أقرب تطابق للأسد. وفقًا للدكتور فوبينر، قد تكون علامات العضة مرتبطة بواحد من ثلاثة أنواع مختلفة من الحيوانات ذات أسنان السيف - مجموعة منقرضة من الحيوانات التي تميزت بأنياب علوية طويلة - كانت تجول بالقرب من ذلك الشخص ، قبل أن يقتل بالضربات. من أداة حجرية. وبحسب د. فوبينر يمكن ربطها مع أحد الأنواع الثلاثة المختلفة للحيوان سنورسيفي الأنياب- وهي مجموعة منقرضة من الحيوانات والتي تميزت بأنياب علوية طويلة- تجولت قرب نفس الانسان. قبل أن يقتل بالضربات من إداة حجرية.

على الرغم من أن علامات القطع في حد ذاتها لا تثبت بشكل قاطع أن أحد أقارب ذلك الشخص قد أكل أجزاء من الجسم ، فقد افترضت الدكتورة فوبينر أن هذا كان سيناريو محتمل للغاية. ووفقًا لها ، فإن علامات القطع في المكان الذي ترتبط فيه عضلة الساق بالعظم - مكان جيد للقطع إذا كان الهدف هو إزالة كتلة من اللحم. كما أن علامات القطع كلها موجهة أيضًا بنفس الطريقة ، بحيث يمكن أن تقوم اليد التي تمسك الأداة الحجرية بذلك بالتسلسل دون تغيير القبضة أو ضبط الزاوية من الهجوم. وأوضحت الدكتورة فويبر"تبدو علامات القطع هذه مشابهة جدًا لما رأيته على أحافير الحيوانات المذبوحة من أجل الطعام ، لذلك يبدو أن لحم الساق يؤكل أيضًا بنفس الطريقة" .

لمثل هذه الحادثة ايضا يمكن أن تبدو كأكل لحوم البشر، وفقا للدكتورة فوبينر، التي قالت إنه لا يوجد أدلة كافية لتحديد ذلك بشكل قطعي لأن أكل لحوم البشر يلزم بأن يكون الذابح والمذبوح من نفس النوع. عظمة الساق المتحجرة ميزت في البداية على أنها لأحد أشباه البشر الذي كان يعيش في أفريقيا ويطلق عليه الانسان بارانثروبوس بويزي، وبعد ذلك في عام 1990- إنسان منتصب ، لكن اليوم العلماء يقولون أنه لا يوجد معلومات كافية لربط العينة مع أي نوع من أنواع اشباه البشر.

كما أن استخدام الأدوات الحجرية لا يحد من الاحتمالات ، حيث قاد عالم الأنثروبولوجيا القديمة الدكتور ريك بوتس من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في مؤسسة سميثسونيان دراسة ألقت نتائجها بظلال من الشك على افتراض أن نوعًا واحدًا فقط من البشر صنعوا أدوات حجرية واستخدموها . لذلك ، يمكن أن تكون هذه الحفرية أثرًا لأكل لحوم البشر في عصور ما قبل التاريخ ، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون هذه حالة لمرة واحدة من الصراع بين نوع واحد وابن عمه التطوري.بسبب عدم التداخل بين علامات القطع على الحجر الأدوات وعلامات العض ، واجه الباحثون صعوبة في تحديد التسلسل الدقيق للأحداث التي حدثت في ذلك الوقت.من الممكن أن يكون حيوان كبير من عائلة القط قد أكل البقايا المتبقية بعد أن قام أشباه البشر بإزالة معظم اللحوم من عظم الساق ، ولكن من الممكن أيضًا أن يكون نفس الحيوان قد قتل أشباه البشر ثم طُرد من قبل أشباه البشر الانتهازيين الذين أكلوا اللحم.

أثارت حفرية أخرى - جمجمة اكتشفت لأول مرة في جنوب إفريقيا عام 1976 - جدلًا سابقًا حول أقدم حالة معروفة لأقارب من البشر يذبحون بعضهم البعض. يتراوح تاريخ هذه الجمجمة المقدر من 1.5 إلى 2.6 مليون سنة. بصرف النظر عن التأريخ المقدر ، اختلفت دراستان فحصتا الحفرية (نُشرت الأولى في عام 2000 والأخيرة في عام 2018) على أصل العلامات الموجودة أسفل عظم الخد الأيمن للجمجمة مباشرةً. ادعى أحدهم أن العلامات جاءت من أدوات حجرية لأقارب أشباه البشر ، وادعى الآخر أن سببها هو ملامسة كتل حجرية حادة وجدت موضوعة على الجمجمة. علاوة على ذلك ، حتى لو كانت أشباه البشر القدماء هي من صنعوا العلامات ، فمن غير الواضح ما إذا كانوا يذبحون بعضهم البعض من أجل الطعام.

لحل مسألة ما إذا كانت قطعة الساق التي درستها الدكتورة فوبينر وزملاؤها هي بالفعل أقدم أحفورة من أشباه البشر تم ذبحها بواسطة أشباه البشر الآخرين ، قالت الدكتورة فوبينر إنها ستكون سعيدة بإعادة فحص الجمجمة من جنوب إفريقيا ، والتي تدعي أن لديها علامات قطع جراء باستخدام نفس التقنيات التي لوحظت في الدراسة الحالية.