عظمة ساق تكشف عن قضية قتل تعود إلى 1.45 مليون سنة

تسع علامات مائلة على عظمة الظنبوب من الجهة اليسرى للجسم عمرها 1.45 مليون عام لأحد أقارب الإنسان العاقل عثر عليها في شمال كينيا وهي أقدم دليل على الأقارب التطوريين لبني البشر، الذين ذبحوا أو ربما أكلوا بعضهم البعض. هذا البحث أجري من قبل باحثين من المتحف الوطني لتاريخ الطبيعة في مؤسسة سميثسونيان.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .