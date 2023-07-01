إيلون ماسك يفرض قيوداً على استخدام تويتر

وأخبرت المنصة المستخدمين أنه تم تجاوز "حد السعر" الخاص بهم، على الرغم من أنه من غير الواضح سبب حدوث المشكلة بالضبط

نشر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، توضيحاً بخصوص القيود الجديدة على استخدام المنصة، للتعامل مع مشكلتي المستويات الهائلة من حذف البيانات والتلاعب بالأنظمة.

(AP Photo/Richard Drew, File) شعار تويتر فوق منشور تداول على أرضية بورصة نيويورك ، 29 نوفمبر 2021.

وتضمنت القيود المؤقتة مالحسابات الموثقة تقتصر على قراءة 6000 منشور في اليوم. وحسابات لم يتم التحقق منها تقتصر على قراءة 600 منشور في اليوم. وحسابات جديدة لم يتم التحقق منها حتى 300 منشور في اليوم. وليس من المعروف ما إذا كان الخلل الفني الذي تشهده المنصة حالياً يعود إلى هذه القيود الجديدة.

وكان مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي تويتر أبلغوا عن مشكلات فنية بها اليوم السبت ، مع ورود أنباء من العديد من الدول أنهم لا يستطيعون تصفح تغريدات المغردين الذين يتابعونهم.

وأخبرت المنصة المستخدمين أنه تم تجاوز "حد السعر" الخاص بهم، على الرغم من أنه من غير الواضح سبب حدوث المشكلة بالضبط.

وذكر ماسك في تغريدة على تويتر: "كنا نتعرض لسرقة البيانات، الأمر الذي كان يهين المستخدمين العاديين!"، مضيفا أن القرار الجديد يعدّ "إجراء طارئا ومؤقتا".وسبق أن أعرب مالك تويتر عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إيه آي"، التي تستخدم بيانات تويتر لتدريب نماذجها اللغوية.

وبدأت المنصة، منذ فترة، في تطبيق عدد من الإجراءات لتحفيز المعلنين على العودة إلى تويتر، إضافة إلى زيادة إيرادات الاشتراكات.