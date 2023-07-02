توثيق نادر: مشاهدة مجموعة من الحوت القاتل الكاذب أمام شواطئ هرتسليا وسط إسرائيل

هذا النوع من الدلافين من النادر مشاهدته أمام الشواطئ الإسرائيلية وهو يعيش في المحيط الهادئ

شوهدت مجموعة من أربعة و خمسة من الحوت القاتل الكاذب (نوع من الدلافين المحيطية) الجمعة الماضية أمام شواطئ هرتسليا وسط إسرائيل. هذا التوثيق النادر صوره كل تومر، اوري وزوهر من نادي "طريق البحر" في هرتسليا من خلال تطبيق SeaWatch، وروى الثلاثة بأن "الدلافين التي شاهدوها كانت مختلفة عن التي تعودوا على رؤيتها عموما، كانت غامقة أكثر، أكبر ومع أنف مسطح وسميك، لم نرى مثلها من قبل، كان الأمر مؤثرا جدا".

وبحسب د. ابيعاد شينين باحث مختص بالشؤون البحرية، قال إن الحوت القاتل الكاذب وجوده نادر جدا في البحر الأبيض المتوسط ومعظم المرات الأخيرة التي شوهد بها كانت شرقي البحر المتوسط، وهو قريب الحوت القاتل "الاوركا"، وهو دولفين مثير للاعجاب يبلغ طوله ستة أمتار ولونه أسود غامق.

وأضاف شينين بأن هذا هو التبليغ الثاني هذا لعام عن مشاهدة هذا النوع من الدلافين في عام 2023، وان التغيير الملفت بأن المشاهدات السابقة كانت بعيدة عن الشاطئ لكن في السنوات الثلاث الأخيرة بأنها باتت تقترب من الشاطئ.

تشير جمعية حماية الطبيعة إلى أنه تم إطلاق خطة رئيسية جديدة لحماية أعماق البحار مؤخرًا ، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2030 والهدف الرئيسي منها هو حماية 30٪ من المنطقة البحرية لإسرائيل. تم تبني الخطة من قبل وزير حماية البيئة ، عيدت سيلمان ، وتم إعدادها بالتعاون مع وزارة حماية البيئة ، سلطة الطبيعة والمتنزهات ، سلطة الآثار ، جامعة حيفا ، مدرسة ليون تشارني للعلوم البحرية في جمهورية مصر العربية. جامعة حيفا ، معهد أبحاث البحار والبحيرات الإسرائيلية ، جامعة تل أبيب ومتحف الطبيعة شتاينهاردت.

ويعيش الحوت الكاذب القاتل في المحيط الهندي، والجزء الشرقي من المحيط الهادئ، والشرائط الساحلية للمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق. يعتبر سباحًا سريعًا وقويًا جدًا ، كما أنه قادر على القفز عالياً من الماء. في البرية تتغذى بشكل رئيسي على الأسماك والحبار من مختلف الأحجام.