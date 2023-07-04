بالصور : ظهور أول "قمر عملاق" في عام 2023

زين القمر العملاق سماء العديد من دول العالم وبدا أكثر تألقا وإشراقا بعد منتصف الليل

زين "القمر العملاق " سماء العديد من دول العالم ليلة الاثنين وبدا أكثر تألقا وإشراقا حيث وصل القمر إلى ذروة الإضاءة في الساعة 12:39 بتوقيت جرينتش مساء الاثنين وبدا أكبر وأكثر وضوحا ، وسيبدو البدر العملاق في شهر يوليو/تموز مكتملا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، وفقًا لوكالة ناسا.

Giuseppe CACACE / AFP ظهور القمر العملاق

وبحسب "بي يي سي"سيكون القمر أقرب من المعتاد في مداره حول الأرض، هذا لأن مدار القمر ليس دائرة كاملة بسبب جاذبية الأرض، لكنه يتخذ مسارا بيضاويا، مثل دائرة ممدودة أو بيضاوية. وبسبب ذلك فإن هناك أوقات في مدار القمر الذي يستغرق 27.32 يومًا يكون فيه أقرب إلى الأرض وأوقات أخرى يكون فيها بعيدًا.

وتم إعطاء البدر في شهر يوليو/تموز اسم "قمر الغزلان" لأن قرون الغزلان الذكور تكون في وضع نمو كامل في يوليو/تموز. وإثر ذلك تسقط الغزلان قرونها، ويبدأ نموها من جديد.

YASSER AL-ZAYYAT / AFP القمر العملاق الليلة

CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP القمر العملاق

CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP القمر العملاق

Hussein Faleh / AFP القمر العملاق