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بالصور : ظهور أول "قمر عملاق" في عام 2023

i24news

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القمر العملاق
CHAIDEER MAHYUDDIN / AFPالقمر العملاق

زين القمر العملاق سماء العديد من دول العالم وبدا أكثر تألقا وإشراقا بعد منتصف الليل

زين "القمر العملاق " سماء العديد من دول العالم ليلة الاثنين وبدا أكثر تألقا وإشراقا حيث وصل القمر إلى ذروة الإضاءة في الساعة 12:39 بتوقيت جرينتش مساء الاثنين وبدا أكبر وأكثر وضوحا ، وسيبدو البدر العملاق في شهر يوليو/تموز مكتملا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، وفقًا لوكالة ناسا. 

Giuseppe CACACE / AFP
Giuseppe CACACE / AFPظهور القمر العملاق

وبحسب "بي يي سي"سيكون القمر أقرب من المعتاد في مداره حول الأرض، هذا لأن مدار القمر ليس دائرة كاملة بسبب جاذبية الأرض، لكنه يتخذ مسارا بيضاويا، مثل دائرة ممدودة أو بيضاوية. وبسبب ذلك فإن هناك أوقات في مدار القمر الذي يستغرق 27.32 يومًا يكون فيه أقرب إلى الأرض وأوقات أخرى يكون فيها بعيدًا. 

وتم إعطاء البدر في شهر يوليو/تموز اسم "قمر الغزلان" لأن قرون الغزلان الذكور تكون في وضع نمو كامل في يوليو/تموز. وإثر ذلك تسقط الغزلان قرونها، ويبدأ نموها من جديد. 

YASSER AL-ZAYYAT / AFP
YASSER AL-ZAYYAT / AFPالقمر العملاق الليلة 
CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP
CHAIDEER MAHYUDDIN / AFPالقمر العملاق
CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP
CHAIDEER MAHYUDDIN / AFPالقمر العملاق 
Hussein Faleh / AFP
Hussein Faleh / AFPالقمر العملاق 
CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP
CHAIDEER MAHYUDDIN / AFPالقمر العملاق 
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