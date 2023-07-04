تعتمد القبة الحديدية السيبرانية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بهدف توفير “نهج شامل للدفاع الاستباقي في مجال الأمن السيبراني

أعرب المدير العام لمديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية غابي بورتنوي، عن نية إسرائيل إنشاء “قبة حديدية سيبرانية” بشراكة مع المغرب والإمارات، وتعتمد القبة الحديدية السيبرانية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بهدف توفير “نهج شامل للدفاع الاستباقي في مجال الأمن السيبراني”.

جاءت تصريحات غابي بورتنوي خلال حدث “الأسبوع السيبراني” الذي أقيم في جامعة تل أبيب وتم مناقشة “الأنشطة الإلكترونية الهجومية لإيران وحزب الله ضد إسرائيل وعدد من الدول الأخرى، من بينها المغرب”.

وكان المغرب وإسرائيل، قد وقعا اتفاقية تعاون في مجال الأمن السيبراني، بـ”إقامة تعاون في البحث والتطوير ومجالات عملياتية في السايبر” تهدف هذه الاتفاقية إلى “تعزيز التعاون التشغيلي والبحث والتطوي، وتبادل المعلومات والمعرفة بين البلدين في مجال الأمن السيبراني”.