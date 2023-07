مارك زوكربرغ مالك 'ميتا' يطلق تطبيق محادثة نصية للتنافس مع تويتر

أطلقت ميتا الشركة المالكة لفيسبوك، يوم الإثنين، تطبيق المواضيع، الذي يهدف إلى التنافس مع تويتر.

أصبح التطبيق متاحًا للطلب المسبق في متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة على أنظمة تشغيل iPhone و Android، وفقًا لوكالة فرانس برس. ومن المقرر أن يكون البرنامج الجديد المدرج تحت اسم "Thread، متاحا على تطبيق Instagram" في الأيام المقبلة، ويوصف على متجر تطبيقات Apple بأنه "تطبيق انستغرام للمحادثة النصية.

'ثريدز' ستمكن المستخدمين من التواصل مع أصحاب المحتوى المفضلين الذي يتشاركون نفس الهوى، أو بناء متابعين مخلصين لمشاركة أفكارك وآرائك ومضامينك مع العالم" ، وفقًا لوصف متجر التطبيقات.

وبحسب التوصيف كذلك، فإن التطبيق 'ثريدز' هو المكان الذي تلتقي فيه المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءًا من الموضوعات التي تهتم بها اليوم وحتى الموضوعات التي ستصبح ترند في المستقبل".