مارك زوكربرغ مالك 'ميتا' يطلق تطبيق محادثة نصية للتنافس مع تويتر

أعلنت شركة Meta الشركة الأم لـ Facebook و Instagram ، في منتصف شهر آذار/ مارس أنها تعمل على شبكة اجتماعية جديدة جعلها وصفها منافسًا محتملاً لتويتر

أطلقت ميتا الشركة المالكة لفيسبوك، يوم الإثنين، تطبيق المواضيع، الذي يهدف إلى التنافس مع تويتر.

أصبح التطبيق متاحًا للطلب المسبق في متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة على أنظمة تشغيل iPhone و Android، وفقًا لوكالة فرانس برس. ومن المقرر أن يكون البرنامج الجديد المدرج تحت اسم "Thread، متاحا على تطبيق Instagram" في الأيام المقبلة، ويوصف على متجر تطبيقات Apple بأنه "تطبيق انستغرام للمحادثة النصية.

'ثريدز' ستمكن المستخدمين من التواصل مع أصحاب المحتوى المفضلين الذي يتشاركون نفس الهوى، أو بناء متابعين مخلصين لمشاركة أفكارك وآرائك ومضامينك مع العالم" ، وفقًا لوصف متجر التطبيقات.

وبحسب التوصيف كذلك، فإن التطبيق 'ثريدز' هو المكان الذي تلتقي فيه المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءًا من الموضوعات التي تهتم بها اليوم وحتى الموضوعات التي ستصبح ترند في المستقبل".

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انتقد الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر جاك دورسي التطبيق الجديد بسبب سياسة الخصوصية الخاصة به، والتي تتطلب من المستخدمين مشاركة الكثير من المعلومات الشخصية مع التطبيق، بما في ذلك المعلومات المالية وجهات الاتصال وسجل التصفح والبحث.

يأتي إطلاق Thread بعد فترة من عدم اليقين التي داهمت تويتر منذ أن آلت ملكيته لمالك تيسلا ايلون ماسك، مع إعادة هيكلة الملياردير للشركة، وطرد الآلاف ووضع العديد من الميزات خلف جدار الاشتراك.

أعلنت شركة Meta ، الشركة الأم لـ Facebook و Instagram ، في منتصف شهر آذار/ مارس أنها تعمل على شبكة اجتماعية جديدة جعلها وصفها منافسًا محتملاً لتويتر.

وقالت المجموعة في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس "نفكر في شبكة اجتماعية مستقلة لا مركزية لتبادل الرسائل المكتوبة في الوقت الحقيقي".