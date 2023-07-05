باحث إسرائيلي كبير في هارفارد يعلن اكتشاف بقايا مركبة لكائنات فضائية بقاع المحيط

فريق ابحاث من جامعة هارفارد يقوده عالم الفيزيائي الاسرائيلي آفي ليب عثر على هذه القطع في قاع المحيط

يزعم عالم الفيزياء الإسرائيلي الكبير البروفيسور آفي ليب ، الذي يرأس مشروع جاليليو بجامعة هارفارد ، أنه اكتشف "بقايا مركبة فضائية لكائنات فضائية" في قاع المحيط. النيزك المعروف باسم IM1 تحطم ي عام 2014 في منطقة بابوا غينيا الجديدة ومنذ ذلك الحين تمت دراسته من قبل الأستاذ ليب - الذي يعتقد أن الأجزاء المعدنية المكتشفة في بقاياه هي جزء من نفس المركبة الفضائية. قال البروفيسور ليب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "كان هذا أول جسم أدركته البشرية أنه قادم من خارج المجموعة الشمسية". "يُظهر تحليلنا أن المادة التي صنع منها الجسم أكثر صلابة من جميع الأمور الأخرى التي درستها ناسا ، مما يجعلها غير عادية. تساءلنا لماذا يكون الجسم أكثر صلابة من الشهب ويتحرك بهذه السرعة؟ ".

يرأس البروفيسور ليب مشروع جاليليو بجامعة هارفارد منذ عام 2021. والهدف من المشروع هو البحث عن قطع التكنولوجيا التي مصدرها من خارج الأرض. على عكس المشاريع الأخرى ، يبحث فريق البروفيسور ليب عن أشياء حقيقية ، وليس إشارات قادمة من خارج نظامنا الشمسي.

أحد الأجسام التي يركز المشروع على فحصها ، كما ذكرنا ، هو نيزك أطلق عليه اسم IM1 - اصطدم بالمحيط قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة في عام 2014 ومنذ اكتشافه جذب اهتمام العلماء. ذهب فريق البحث بقيادة البروفيسور ليب في رحلة بحرية في منتصف حزيران/يونيو ، وكان على متن سفينة أبحاث بالقرب من ساحل بابوا غينيا الجديدة ، حيث تمكنوا من استخراج أشياء مماثلة من قاع المحيط بمساعدة كاشف معدني عملاق. "نحن هنا لجمع كل ما في وسعنا من قاع المحيط ، وهي مهمة صعبة للغاية لأن عمق المياه يصل إلى حوالي 1.6 كيلومتر. لدينا طريقة خاصة يمكننا من خلالها استخراج الأجزاء المغناطيسية ، والخبر السار هو - بأننا نجحنا ".

يوضح البروفيسور ليب أنه نوع من القطرات المعدنية التي خرجت من الجسم الذي أخترق السماء وهبط في مياه المحيط منذ ما يقرب من عقد من الزمان. "أطلقت كرة النار طاقة تعادل نسبة الطاقة التي خرجت من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما بجسم بحجم نصف متر ، وأصبح الجو حارًا جدًا - ذاب السطح ، ووجدنا قطرات معدنية تسربت من هناك في 8 كانون ثاني/يناير ، 2014. "

تزن كل قطعة حوالي مليغرام واحد ، وفي المجموع وجد فريق البروفيسور ليب 38 قطعة وزنها الإجمالي 25 ملليغرام. "لقد كانت مهمة صعبة للغاية ولم أكن متأكدًا مما إذا كنا سننجح. أحضر أحد أفراد الطاقم 6 زجاجات من الشمبانيا إلى السفينة وسألته عن السبب ، فأجاب أنه كان متفائلًا. الأمر يستحق التفاؤل لأن الحياة في بعض الأحيان نبوءة تحقق ذاتها ".

يعتقد فريق Galileo أن هذا ليس الجسم الوحيد الذي هبط على الأرض من الفضاء الخارجي. تشير صحيفة ديلي ميل إلى أن البروفيسور ليب لا يستبعد فكرة أن الأجزاء المعدنية المكتشفة يمكن أن تكون أول دليل مثبت على مركبة فضائية جاءت إلى الأرض من حضارة أخرى. بعد الاكتشاف المثير ، سيقوم الفريق الآن بالتحقيق بشكل أعمق في تكوين مواد الأشياء التي اكتشفوها ، في محاولة لفهم من أين أتوا إلى الأرض.