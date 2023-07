مركز شيبا الطبي في إسرائيل يعمل على تطوير لقاحات معززة ضد كوفيد- 19

أعلن مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل، أن معهد أبحاثه (SPRI) كان جزءًا من مشروع مشترك لتطوير جرعات معززة من شأنها حماية المرضى من العديد من متغيرات فيروس كورونا.

تعاون معهد الأبحاث الطبي التابع لشيبا مع مركز أبحاث اللقاحات التابع لمعاهد الصحة الوطنية التابعة للحكومة الأمريكية، ومعهد Walter Reed Army للأبحاث وشركة الأدوية Sanofi.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع مع لجنة اختيار اللقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بهدف معلن يتمثل في توفير حل طويل الأجل لـ Covid-19. في المستقبل، سيتم تطبيق نموذج البحث لتطوير اللقاح أيضًا على فيروسات أخرى، بما في ذلك الأنفلونزا، بهدف منع الأوبئة مستقبليا.

قالت البروفيسور جيلي ريجيف يوحاي، مديرة معهد الأبحاث الطبي التابع لشيبا ووحدة الوقاية من العدوى ومكافحتها في شيبا، إن هذه الشراكة لديها القدرة على تغيير مستقبل التعاطي مع الفيروسات ويمكن أن تغير الطريقة التي نمنع بها الأوبئة ونديرها في المستقبل.