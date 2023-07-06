مركز شيبا الطبي في إسرائيل يعمل على تطوير لقاحات معززة ضد كوفيد- 19

يركز مركز شيبا الطبي على البحوث التعاونية متعددة التخصصات وترجمة أبحاث الأمراض المعدية العالمية إلى منتجات سريرية يتم توزيعها على وجه السرعة في حال انتشار أوبئة

أعلن مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل، أن معهد أبحاثه (SPRI) كان جزءًا من مشروع مشترك لتطوير جرعات معززة من شأنها حماية المرضى من العديد من متغيرات فيروس كورونا.

تعاون معهد الأبحاث الطبي التابع لشيبا مع مركز أبحاث اللقاحات التابع لمعاهد الصحة الوطنية التابعة للحكومة الأمريكية، ومعهد Walter Reed Army للأبحاث وشركة الأدوية Sanofi.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع مع لجنة اختيار اللقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بهدف معلن يتمثل في توفير حل طويل الأجل لـ Covid-19. في المستقبل، سيتم تطبيق نموذج البحث لتطوير اللقاح أيضًا على فيروسات أخرى، بما في ذلك الأنفلونزا، بهدف منع الأوبئة مستقبليا.

قالت البروفيسور جيلي ريجيف يوحاي، مديرة معهد الأبحاث الطبي التابع لشيبا ووحدة الوقاية من العدوى ومكافحتها في شيبا، إن هذه الشراكة لديها القدرة على تغيير مستقبل التعاطي مع الفيروسات ويمكن أن تغير الطريقة التي نمنع بها الأوبئة ونديرها في المستقبل.

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صرح البروفيسور دانيال دويك، رئيس قسم المناعة البشرية في المعهد الوطنية للصحة وكبير المستشارين العلميين في المعهد الوطني للصحة، أن "مركز شيبا الطبي هو المكمل المثالي لفريق مركز أبحاث اللقاحات لدينا في هدفنا المشترك المتمثل في التنبؤ بمستقبل العدوى وفهمها".

يركز مركز شيبا الطبي على البحوث التعاونية متعددة التخصصات والأوجه وترجمة أبحاث الأمراض المعدية العالمية إلى منتجات سريرية يتم توزيعها على وجه السرعة في حال انتشار أمراض معدية أو أوبئة في المستقبل.

وأضافت ريجيف يوحاي: "إن توقيع الاتفاقية والتطوير المستقبلي لهذا اللقاح دليل على التطورات الطبية والبحوث التي أجرتها شيبا أثناء وبعد جائحة كوفيد -19".