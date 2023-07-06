تفاخر زوكربيرج بـ "خمسة ملايين اشتراك في الساعات الأربع الأولى". ولكن الاتحاد الأوروبي عبر عن مخاوفه حيال خصوصية البيانات ما أدى إلى تأخير توفره في القارة

أطلقت شركة Meta الأم لفيسبوك وإنستغرام، الأربعاء، تطبيق ثريدز/Threads أملا في أن يقدم منصة نصية منافسة لتويتر. التطبيق الجديد متوفر في متاجر تطبيقات Apple و Android في 100 دولة ابتداء من الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش.

تفاخر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، بـ "خمسة ملايين اشتراك في الساعات الأربع الأولى". ولكن الاتحاد الأوروبي عبر عن مخاوفه فيما يتعلق بخصوصية البيانات، مما أدى إلى تأخير توفره في القارة.

https://twitter.com/i/web/status/1675187776583598081 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

هيا بنا نقوم بذلك. مرحبًا بكم في "المواضيع"، كانت أول مشاركة كتبها زوكربيرج على منصته الجديدة.

قال مؤسس فيسبوك مخطط المنصة الطموحة "سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة يضم أكثر من مليار شخص. لقد أتيحت الفرصة لتويتر للقيام بذلك ولكن الأمر لم يكتمل. نأمل أن نفعل نحن ذلك".

دخل عملاقا التكنولوجيا مؤخرًا في نزاع تنافسي، لدرجة الرغبة في قتال بعضهما البعض في "مباراة القفص". جاءت الخطوة الأخيرة مع المواضيع وسط عدة محاولات من قبل المنافسين لاستبدال موقع تويتر الشهير، بعد أن أثار استحواذ ماسك عليه الكثير من الجدل.

سيتم تشغيل منصة الوسائط الاجتماعية الجديدة مبدئيًا بدون إعلانات. وهي تقدم ما يزيد عن ملياري مستخدم من انستغرام مهيئين للانتقال على نحو سلس ما بين التطبيقين، مما يعطي عملاق الوسائط الاجتماعية السبق في تحقيق هدفه لتجاوز تويتر.