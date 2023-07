أطلقت شركة Meta الأم لفيسبوك وإنستغرام، الأربعاء، تطبيق ثريدز/Threads أملا في أن يقدم منصة نصية منافسة لتويتر. التطبيق الجديد متوفر في متاجر تطبيقات Apple و Android في 100 دولة ابتداء من الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش.

تفاخر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، بـ "خمسة ملايين اشتراك في الساعات الأربع الأولى". ولكن الاتحاد الأوروبي عبر عن مخاوفه فيما يتعلق بخصوصية البيانات، مما أدى إلى تأخير توفره في القارة.