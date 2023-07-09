"مقلاع داوود" يحقق انجازات غير مسبوقة بمواجهة التهديدات المتقدمة على ضوء عملية "الدرع والسهم"

"تمكنا من مشاهدة القدرات العملياتية لنظام "مقلاع داوود" لأول مرة خلال عملية الدرع والسهم"

في خطوة تكللت بالنجاح، أتم سلاح الجو ومديرية حوما في إدارة البحث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الأمن وشركة رافائيل سلسلة رائدة من التدريبات والتجارب في جنوب إسرائيل، والتي تضمنت اعتراضات ناجحة لنظام "مقلاع داوود" في عدد من السيناريوهات الصعبة والمعقدة - في مواجهة التهديدات المتقدمة، مما يوسع قدرات النظام ويحسن بشكل كبير طبقات الدفاع الجوي لدولة إسرائيل.

وتضمنت التدريبات والتجارب التي تمت في جنوب البلاد تنفيذ عمليات اعتراض بنظام الدفاع المتقدم " David's Slingshot"، المصمم لاعتراض التهديدات الجوية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات بدون طيار. كما شاركت في هذه السلسلة صناعة الطيران و "Elbit Systems".

في هذه السلسلة ، تم اختبار القدرات الحالية للنظام في عدد من السيناريوهات الصعبة، والتي تثبت قدرات نظام السلاح أثناء الصراع. يعد نجاح النموذج علامة بارزة أخرى في القبول التشغيلي للنظام في سلاح الجو، ضد مجموعة متنوعة من التهديدات في ساحات القتال المختلفة للجيش الإسرائيلي.

وحضر النشاط ممثلون رفيعو المستوى من وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية MDA، وشركاء مع مديرية حوما في إدارة البحث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في تطوير وإنتاج نظام مقلاع داوود.

نظام مقلاع داوود/David Sling هو طبقة دفاع مركزية في نظام الدفاع الجوي الوطني، والذي يشمل أيضًا أنظمة السهم Arrow، والقبة الحديدية Iron Dome ، والقبة الحديدية البحرية Naval Iron Dome ، والتي تتولى تطويرها وزارة الدفاع من خلال مديرية حوما.

شركة Rafael هي المطور الرئيسي لنظام الدفاع David Sling. طورت صناعة الطيران، من خلال قسم Elta، رادار MMR ، وتطور Elbit Systems نظام القيادة والتحكم لنظام "مقلاع داوود".

رحب المدير العام لوزارة الأمن اللواء (احتياط) إيال زمير بالخطوة الإضافية في قدرات نظام 'ديفيد سلينغشوت'، وقال رئيس إدارة البحث الدتور دانيئيل جولد: "تمكنا من مشاهدة القدرات العملياتية لنظام "مقلاع داوود" لأول مرة خلال عملية الدرع والسهم. في العملية المعقدة التي انتهت لتوها، شهدنا توسيع القدرات التشغيلية للنظام التي تثبت الميزة النوعية والتفوق التكنولوجي لدولة إسرائيل بشكل عام وفي عالم الصواريخ الدفاعية بشكل خاص كجزء من مفهوم الطبقات يتضمن القبة الحديدية ونظام سلاح السهم Arrow".

وقال رئيس أركان القوات الجوية، المقدم إيال جرينبويم: "تعمل القوات الجوية، جنبًا إلى جنب مع شركائها في بناء القوة في نظام الدفاع وفي الصناعات المختلفة، ليلًا ونهارًا لتعظيم إمكانات القدرات لحماية البلاد سماء ضد التهديدات المختلفة والمتنامية. في هذا النموذج، تم اختبار قدرات الكتيبة 66 (ديفيد سلينغشوت) بالاشتراك مع نظام الكشف الوطني لاعتراض الأهداف في سيناريوهات مختلفة. أثبت المقاتلون مرة أخرى كفاءتهم العالية. أنا أقدر كثيرا كل من شارك في هذه الحرفة".

رئيس مديرية حوما في وزارة الأمن موشيه فتال قال: "تستمر مديرية حوما في العمل على تطوير قدرات مقلاع داوود، بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية والقوات الجوية والقوات المسلحة والصناعات الدفاعية. وذلك بهدف زيادة فعاليتها في مواجهة التنمية والتهديدات في الساحة. في سلسلة التدريبات والتجارب، نجحنا في اختبار القدرات الفريدة للنظام في عدد من السيناريوهات النهائية المعقدة. ونجح مقاتلو ديفيد سلينغشوت من تحديد التهديدات من خلال النظام وأطلقوا صواريخ ديفيد سلينغشوت الاعتراضية باتجاهها، مما أدى إلى تدمير الأهداف بدقة تامة".