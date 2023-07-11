هذه الأجهزة قادرة على جمع معلومات دقيقة ويمكن زرعها خارج خطوط العدو لفترة طويلة

كشفت شركة أنظمة "البيت" الاسرائيلية أمس الاثنين عن أجهزة استشعار جديدة ومتطورة "لآلئ حكيمة" ، تستخدم لجمع المعلومات الدقيقة في الأرض، هذه الأجهزة معدة لبذرها (توزيع) في داخل الأرض وبفتحات في المنطقة أو محاور الطرق التي سيتم مراقبتها بانتظام.

وبحسب موقع "يسرائيل ديفنس " فإن زرع وبذر هذه الأجهزة يتم من خلال أجسام طائرة يمكنها الوصول الى ارتفاع 10 حتى 15 مترا لوضع أجهزة الاستشعار، أو في الأرض من خلال مركبات أو جنود.

وتمتلك أجهزة الاستشعار رادارا مصغرا أو جهاز قياس الزلازل، رصد الحركة يتم من خلال مراقبة الاهتزازات الأرضية أو بواسطة الرادار الذي يلتقط صورة ويرسلها مرة أخرى للتعرف عليها، جهاز الاستشعار يظهر مثل دمبل صغير، وعند بذره يدخل الى داخل الأرض. بعد بذره، أجهزة الاستشعار تظهر في نظام القيادة والسيطرة وعند الكشف عن شيئ، تتلون باللون الأصفر أو الأحمر.

يمكن زرع موقع أجهزة الاستشعار لمدة 21 يوما، وهو متوسط طول عملية الجيش الإسرائيلي. يمكن أيضا تزويد جهاز الاستشعار ببطارية أكبر وزرع ساحة أجهزة الاستشعار بشكل يمكنها العمل لسنوات أطول. يمكن توزيع أجهزة الاستشعار خارج خطوط العدو ايضا خلال الروتين العادي وتلقي أنماط حركة الأشخاص، الحيوانات أو المركبات في المحور الزمني. الحديث يدور عن معلومات استخباراتيه هامة من الصعب الحصول عليها بطرق أخرى.