دراسة: المرض العقلي منتشر أكثر من أي وقت مضى

أستاذ بجامعة كوبنهاغن كيسينج أن غالبية الناس يتلقون علاجًا للصحة العقلية أكثر من ضعف ما كان يعتقد سابقًا

نشرت مجلة JAMA Psychiatry دراسة يوم الأربعاء كشفت أن حوالي 80 في المائة من سكان العالم يتلقون علاجًا لاضطراب الصحة العقلية على مدار حياتهم.

قال البروفيسور لارس فيديل كيسينج، المركّز الرئيسي للدراسة من جامعة كوبنهاغن، "تقدر حوادث المرض العقلي مدى الحياة بنسبة 80٪ من العالم" ، كما قال لـ i24NEWS.

"من المحتمل أن يكون معدل انتشار المرض العقلي مدى الحياة خارج البلدان الغربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى بسبب التحديات الجسدية والعقلية والاجتماعية للعيش في مثل هذه المجتمعات. ومع ذلك، من المرجح أن يكون نقص التشخيص وسوء العلاج أكبر في هذه المجتمعات مقارنة بالدول الغربية / دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووجد الأستاذ الدنماركي، مع فريقه المكون من خمسة باحثين بما في ذلك الأمريكي الإسرائيلي أفشالوم كاسبي من جامعة ديوك أن اضطراب الصحة العقلية و/أو استخدام الوصفات الطبية كان مصحوبًا أيضًا بصعوبات اجتماعية واقتصادية متزايدة. على الرغم من أنه "طبيعي" تمامًا.

وأوضح أنّ "الدخل المنخفض، والبطالة، أو عدم الزواج من بعض التحديات التي ينظر إليها على نطاق واسع من قبل أولئك الذين يعانون من اضطراب في الصحة العقلية أو وصفة طبية ذات صلة. هذا على الرغم من الانتشار الواسع، الذي أظهرته الدراسة، ولكن لا تزال هناك وصمة عار طويلة الأمد. استخدمت الدراسة عيّنة تمثيلية من سجل دنماركي ضخم يضم 1.5 مليون فرد من 1995 إلى 2018.