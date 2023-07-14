تطبيق جوجل "بارد" للذكاء الاصطناعي المنافس لشات جي بي تي يتحدث العربية

أداة الذكاء الاصطناعي "جوجل بارد" تتحدث العربية

كشفت جوجل أمس الخميس إطلاق تطبيق “بارد” (Bard) للذكاء الاصطناعي المنافس لـ”شات جي بي تي” في أوروبا والبرازيل. ويستخدم تطبيق جوجل الجديد الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وذلك ضمن مرحلة تجريبية.

ووصفت جوجل البرنامج الجديد، بأنه تجربة تسمح بالتعاون مع الذكاء الصناعي التوليدي، وهو تقنية تعتمد على البيانات السابقة لإنشاء المحتوى بدلا من مجرد التعرف عليه وتحديده.

وفي مؤتمر صحفي مع عدد من وسائل الإعلام العربية، قالت جوجل إن النسخة التجريبية من "بارد" تضم ميزات جديدة عربيا، بدءا من واجهة المستخدم التي تدعم اللغة العربية بالكتابة من اليمين لليسار، وفهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل المصرية والسعودية، والتناوب اللغوي عند سؤال الأداة أسئلة عربية تحتوي على مصطلحات لغات أجنبية.

وشرح موظفو الشركة، أن أداة الذكاء الاصطناعي ستمكن المستخدمين من الاستماع إلى الإجابات بصوت عال من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام، والحصول على 3 مسودات للإجابة باللغة العربية مستعينة ببحث جوجل.