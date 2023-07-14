بطولة الروبوت العالمية: ثلاث فرق مغربية تتأهل إلى النهائيات

في فئة روبوميشن جونيور، تأهلت فرقة 3M من الدار البيضاء لتمثيل المغرب على المستوى العالمي. بالمثل، في فئة روبوميشن إليمنتري

ذكر بيان لجمعية LOOP للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الجمعة، أن ثلاث فرق مغربية تأهلت إلى نهائيات بطولة الروبوت العالمية (WRO)، التي ستقام في بنما في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في فئة روبوميشن جونيور، تأهلت فرقة 3M من الدار البيضاء لتمثيل المغرب على المستوى العالمي. بالمثل، في فئة روبوميشن إليمنتري، نجحت فرقة جودزيلا من الدار البيضاء في ضمان مكانها في النهائيات العالمية. وأخيرًا، في فئة المبتكرين المستقبليين، تأهلت فرقة نوفا إكسبلوررز من طنجة بتألق للانضمام إلى فرق ريادية أخرى في بنما.

وتألقت الفرق الثلاثة في فئات مختلفة من المسابقة، حيث أظهروا خبرتهم في مجال الروبوتات والتزامهم في مواجهة التحديات الحالية.

يذكر أن بطولة الروبوت العالمية تختار موضوعًا ملهمًا كل عام يحفز الفرق المشاركة على استكشاف إمكانيات جديدة. وفي هذا العام، يتمحور موضوع WRO حول "ربط العالم". من خلال هذا الموضوع، تؤكد المسابقة على أهمية الحلول الروبوتية في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية والاستدامة. هذه الجوانب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحياتنا اليومية وتلعب دورًا حيويًا في مجتمعنا العالمي.

وتهدف بطولة الروبوت العالمية منافسة عالمية في مجال الروبوتات إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا والتعليم، وتوفر للشباب فرصة لتطوير إبداعهم ومهارات حل المشكلات بطريقة ممتعة وشيقة.