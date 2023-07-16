موجة حر شديد تجتاح الشرق الأوسط ومناطق عديدة في العالم

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة

تضرب موجات حرٍّ شديد العديد من مناطق العالم. ففي الولايات المتحدة تسود منذ أيام موجة حر تمتد من ولاية كاليفورنيا غربا، وحتى أجزاء من فلوريدا شرقا.

EPA موجة حر شديدة تجتاح اوروبا

كما تواجه القارة الأوروبية موجة حر مماثلة تسببت بارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية في كل من إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا وبولندا. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ثماني وأربعين درجة مئوية في جزيرتي صقلية وسردينيا وقد تكون الأعلى التي تُسجّل في أوروبا.

الى ذلك تشهد بلاد الشرق الأوسط كذلك موجة من الحر الشديد هذه الأيام وقد بلغت درجات الحرارة في الاغوار في إسرائيل الى ما فوق الأربعين درجة ومن المتوقع ان تستمر موجة الحر الشديد التي بدأت منذ يومين، أسبوعا كاملا. وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الإثنين، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة، وتبقى درجات الحرارة تحلق عاليا دون تغير يذكر عليها عن الأيام الفائتة.