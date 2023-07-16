English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

موجة حر شديد تجتاح الشرق الأوسط ومناطق عديدة في العالم

i24NEWS

دقيقة 1
موجة حر شديدة تجتاح اوروباالعالم
EPAموجة حر شديدة تجتاح اوروباالعالم

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة

تضرب موجات حرٍّ شديد العديد من مناطق العالم. ففي الولايات المتحدة تسود منذ أيام موجة حر تمتد من ولاية كاليفورنيا غربا، وحتى أجزاء من فلوريدا شرقا.

EPA
EPAموجة حر شديدة تجتاح اوروبا 

كما تواجه القارة الأوروبية موجة حر مماثلة تسببت بارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية في كل من إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا وبولندا. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ثماني وأربعين درجة مئوية في جزيرتي صقلية وسردينيا وقد تكون الأعلى التي تُسجّل في أوروبا.

الى ذلك تشهد بلاد الشرق الأوسط كذلك موجة من الحر الشديد هذه الأيام وقد بلغت درجات الحرارة في الاغوار في إسرائيل الى ما فوق الأربعين درجة ومن المتوقع ان تستمر موجة الحر الشديد التي بدأت منذ يومين، أسبوعا كاملا. وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الإثنين، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة، وتبقى درجات الحرارة تحلق عاليا دون تغير يذكر عليها عن الأيام الفائتة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق