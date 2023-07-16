إيلون ماسك: انخفاض عائدات الإعلانات في تويتر بنسبة 50 %

تؤدي التغييرات في السياسة التي أدخلها ماسك والفشل الفني إلى هروب المستخدمين إلى منصات أخرى

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم السبت إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا بسبب انخفاض عائدات الإعلانات.

وكشف ماسك أن تراجع عائدات الإعلانات وصل لما يقارب 50 في المئة، فضلا عن عبء الديون الثقيل، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته في مارس بأن المنصة قد تصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول يونيو.

OLIVIER DOULIERY / AFP ماسك

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر: "نحتاج إلى الوصول لتدفق نقدي إيجابي قبل أن نحظى برفاهية أي شيء آخر".

وبعد تسريح آلاف الموظفين وخفض فواتير الخدمات السحابية، قال ماسك إن الشركة قلصت مصروفاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من 4.5 مليار دولار كانت متوقعة في عام 2023. ويتعين على تويتر أيضا سداد مدفوعات فوائد سنوية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار. ولم تتضح المدة الزمنية التي أشار ماسك لانخفاض عائدات الإعلانات فيها بنسبة 50 بالمئة.

وذكر ماسك أن تويتر يتجه لتحقيق إيرادات بقيمة ثلاثة مليارات دولار في عام 2023، انخفاضا من 5.1 مليار دولار في عام 2021.

ووُجهت انتقادات لتويتر تتهم المنصة بالتراخي في الإشراف على المحتوى، وهو ما تلاه انسحاب عدد كبير من المعلنين خشية ظهور إعلاناتهم بجانب محتوى غير لائق.