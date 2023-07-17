هل ظهورها يتنبأ بوقوع زلازل؟غواصون يعثرون على سمكة تعيش على عمق 1000 متر قبالة شواطئ تايوان

هناك خرافات تقول أن ظهور هذه السمكة تطفو في المياه الضحلة ينبأ بوقوع زلازل

عثر غواصون بالقرب من سواحل تايوان على سمكة نادرة تعيش على عمق 1000 متر تحت الماء،التوثيق الذي صور أمام ساحل رويفانغ ، شرقي تايبيه، يبين اللحظة اصطدم بها غواصون مع سمكة الرنجة (سمك مجدافية) على ما يبدو تمت مهاجمته من قبل قرش صغير.

https://twitter.com/i/web/status/1680695656535523330 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

سمكة الرنجة (المجدافية) التي وثقت بلغ طولها 180 سم وهي قصيرة نسبيا بالنسبة لسمك المجدافية الاخرى، ويشار الى أن سمكة المجدافية العملاقة، هي السمكة العظمية الأطول في البحر، يمكن أن يصل طولها الى مترين ولوزن مئات الكيلوغرامات. في التوثيق يمكن رؤية أن الكائن الحي هذا غير مبالي بوجود الغواصين ويوجد بعض الثقوب وسط جسده، والتي على ما يبدو نتيجة اصطدامه بقرش.

قال وانغ تشن-رو، وهو ، مرشد الغوص الذي وثق سمك المجدافية ، إنه يعمل في هذا المجال منذ عقود ولم ير أبدًا سمكة مجدافية قبالة سواحل تايوان. كما قدر أن الأسماك وصلت بالقرب من سطح الماء بسبب تدهور حالتها الصحية. وكتب وانغ على إنستغرام "ربما كان على وشك الموت ، لذلك انجرف في المياه الضحلة".

متابعون لقسم HIX يتذكرون أن هذه ليست المرة الاولى التي يكتبون بها عن سمكة المجدافية- أو عن الخرافة بأن ظهورها بالقرب من سطح البحر يمكن أن يتنبأ بالزلازل. هناك أسطورة حضرية مفادها أن دزينة من أسماك المجدافية شوهدت في منطقة اليابان في أوائل آذار/مارس 2011. بعد ذلك بوقت قصير ، ضرب زلزال سينداي الذي تسبب في كارثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية. ومع ذلك ، أوضح الخبراء في هذا المجال منذ ذلك الحين أنه لا توجد علاقة بين موت الحيوانات والكوارث الطبيعية.

قال البروفيسور هيرويوكي موتومورا ، الخبير في علم الأسماك في جامعة كاجوشيما: "لا توجد علاقة علمية ، أو دليل يشير إلى وجود علاقة بطريقة أو بأخرى ، بين سمكة المجداف والزلازل". تميل هذه الأسماك إلى الطفو في المياه الضحلة عندما تموت ، ولهذا السبب غالبًا ما تكون ميتة بالفعل عندما يجدها الغواصون أو الصيادون.