إيلون ماسك يعرب عن رغبته في تغيير شعار تويتر وتوديع "كل الطيور"

وأشار ماسك في تغريدة أخرى له : "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة ... فسوف نطلقه حول العالم غدا".

أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة "تويتر"، اعتماد تغييرات على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي حيث قال: "سوف نودع قريبا علامة تويتر التجارية .... وسنودع تدريجيا كل الطيور"، في إشارة إلى شعار المنصة.

وأشار ماسك في تغريدة أخرى له : "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة ... فسوف نطلقه حول العالم غدا".

وأطلق ماسك تغريدة تحمل صورة للطائر الأزرق، شعار تويتر، ولكنها سرعان ما تتحول إلى ومضة لحرف "إكس" باللغة الإنجليزية. ويبدو أن حرف "إكس" له بعد شخصي لماسك حيث استعان بالحرف للإشارة إلى خططه المستقبلية للمنصة.

فعندما قام بتعيين ليندا ياكارينو كرئيسة تنفيذية في أبريل/نيسان الماضي، غرّد قائلاً: "نتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى إكس، أي تطبيق متاح لكل شيء".

ومنذ استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي في خريف العام الماضي، قامت المؤسسة بتغيير اسم أعمالها إلى "إكس كورب"، وهو ما اعتبره الخبراء رغبة من الملياردير لتطوير تويتر إلى تطبيق خارق للعادة.