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كويكب سيمر من على وجه الأرض خلال الأيام القادمة

i24NEWS

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تُظهر صورة نشرة الملف هذه التي نشرها المرصد الأوروبي الجنوبي في 20 نوفمبر 2017 انطباع أحد الفنانين عن أول كويكب بين النجوم ، يُدعى أومواموا.
M. Kornmesser / European Southern Observatory / AFPتُظهر صورة نشرة الملف هذه التي نشرها المرصد الأوروبي الجنوبي في 20 نوفمبر 2017 انطباع أحد الفنانين عن أول كويكب بين النجوم ، يُدعى أومواموا.

شوهد هذا الكويكب حتى اليوم 223 مرة أثناء عبوره من وإلى الأرض، ويعود تاريخ أول مشاهدة مسجلة لعام 1905

من المقرر أن يمر كويكب في مدار كوكب الأرض خلال الأسبوع القادم. وأكدت ناسا أنه من المحتمل أن يحترق الجسم في الغلاف الجوي وهو يشق طريقه الى كوكبنا.  

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خبراء في ناسا تتبعوا الصخرة الفضائية على مدار فترة زمنية وهم يتوقعون تحطمها في الرابع من آب/أغسطس. ومن المحتمل أن يكون هذا الكويكب المذكور بحجم ناطحة السحاب في شانغهاي - وهي الناطحة الأطول في الصين ومن المتوقع أن يحترق في مسار الأرض بسرعة فائقة- لكن بكلمات أخرى، QL433 سيمر بجوار كوكبنا بسرعة 74,232 كيلومتر في الساعة. 

أشارت تقارير تتبع RedShift أن الكويكب من الممكن أن يكون خطيرا أكثر لأنه يمر بالقرب من الأرض لكنه لحسن الحظ، هذا لا يقول إنه سيتحطم على أرضنا. شوهد QL433 حتى اليوم 223 مرة أثناء عبوره من وإلى الأرض، ويعود تاريخ أول مشاهدة مسجلة الى عام 1905. 

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