صرح ضابط المخابرات السابق الذي فجّر الأخبار حول دور الولايات المتحدة في تقصي نشاط الأجسام الغريبة ديفيد غروش خلال جلسة استماع بالكونجرس يوم الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية أجرت برنامجًا "على مدى عقود" لجمع الأجسام الطائرة المجهولة المحطمة.

وفقًا لغروش، الذي عمل على تحليل الظواهر الشاذة غير المبررة (UAP) داخل وكالة وزارة الدفاع الأمريكية حتى عام 2023، تم العثور على كائنات "غير بشرية" على متن مركبة فضائية غريبة.

قال غروش للجنة الرقابة بمجلس النواب في واشنطن: "تم إبلاغي، في سياق واجباتي الرسمية، ببرنامج استرجاع وتحطم UAP متعدد العقود والهندسة العكسية، والذي مُنعت من الوصول إليه".