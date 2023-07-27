صرح ضابط المخابرات السابق خلال جلسة استماع بالكونجرس يوم الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية أجرت برنامجًا "على مدى عقود" لجمع الأجسام الطائرة المجهولة المحطمة

صرح ضابط المخابرات السابق الذي فجّر الأخبار حول دور الولايات المتحدة في تقصي نشاط الأجسام الغريبة ديفيد غروش خلال جلسة استماع بالكونجرس يوم الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية أجرت برنامجًا "على مدى عقود" لجمع الأجسام الطائرة المجهولة المحطمة.

وفقًا لغروش، الذي عمل على تحليل الظواهر الشاذة غير المبررة (UAP) داخل وكالة وزارة الدفاع الأمريكية حتى عام 2023، تم العثور على كائنات "غير بشرية" على متن مركبة فضائية غريبة.

قال غروش للجنة الرقابة بمجلس النواب في واشنطن: "تم إبلاغي، في سياق واجباتي الرسمية، ببرنامج استرجاع وتحطم UAP متعدد العقود والهندسة العكسية، والذي مُنعت من الوصول إليه".

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تناولت الجلسة مزاعمه السابقة بأن الحكومة الأمريكية حصلت سرا على مركبة فضائية غريبة وأنها حجبت هذه المعلومات عن الكونجرس. وردا على سؤال عما إذا كان "لدينا جثث الطيارين الذين قادوا هذه المركبة؟" رد: "كما ذكرت علنًا بالفعل في مقابلتي مع NewsNation، الأدوية حققت جزءا من التعافي."

بعد الإلحاح على طبيعة هذه المستحضرات الدوائية الحيوية، قال غروش إنهم "ليسوا بشريين، وهذا كان تقييم الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بالبرنامج الذي تحدثت عنه، والذين لا يزالون في البرنامج حاليًا".

وفقًا للعميل السابق، ربما كانت الحكومة على علم بنشاط "غير بشري" منذ الثلاثينيات. كما أخبر غروش اللجنة أنه كان على علم بـ "الأشخاص الذين تعرضوا للأذى" بسبب جهود الحكومة لإخفاء معلومات تخص الأجسام الغريبة.