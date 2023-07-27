بالفيديو والصور :أفراخ النسور تغادر أعشاشها لأول مرة

هذا المشهد شاهده الملايين من خلال مشروع "طيور جارحة في بث حي ومباشر" التابع لسلطة الطبيعة في إسرائيل

بعد 194 يوما متواصلة من الانتظار والاهتمام بالبيض ومن ثم العناية بالفرخ، برز النسر الصغير الشهير في مشروع "طيور جارحة في بث حي" وسط تصفيق المشاهدين والمتابعين، وبذلك بدأت "فترة نمو" النسور الطويلة والتي يقوم بها الوالدان بالاهتمام بالفراخ الصغيرة الجديدة وإطعامها.

ويشير د. جلعاد فريدمان مدير مشروع "طيور جارحة في بث حي" إلى أنه بعد أسبوعين مليئين بالأرق والإثارة والتدريب المتكرر على الطيران، النسر الصغير جمع شجاعته وطار بنجاح من العش وبذلك فإن والدين سيكونان فخورين بأنفسهم على أن مثابرتهم وتفانيهم تؤتي بثمارها، "الى جانب الإثارة الكبيرة تحمل الأسابيع القادمة أيضا العديد من المخاطر بسبب افتقارهم الواضح للخبرة بالطيران في أمان. وللأسف فإن الإصابات والكسور والجوع بسبب عدم الخبرة للوصول الى أماكن الطعام، هي ليست ظاهرة للأسف. نتمنى للنسر الصغير النجاح وأن يتصرف بحذر وسنواصل مراقبته".

إلى أنه بعد أسبوعين مليئين بالأرق والإثارة والتدريب المتكرر على الطيران ، جمع العش شجاعته وطار بنجاح من العش ويمكن لوالديه أن يفخروا بأنفسهم لأنهم مثابرتهم وتفانيهم تؤتي ثمارها. "إلى جانب الإثارة الكبيرة ، تحمل الأسابيع القادمة أيضًا العديد من المخاطر بسبب افتقاره الواضح للخبرة في رحلة آمنة. وللأسف فإن الإصابات والكسور بسبب سوء الطيران والإرهاق والجوع بسبب قلة الخبرة في الوصول إلى مناطق التغذية ليست ظاهرة نادرة. نتمنى للزهرة الجديدة الكثير من النجاح ، وأن يتوخى الحذر في كل ما يتجه إليه ، وسنواصل متابعته طالما استمر في قضاء بعض الوقت في مآزق التعشيش ".

Gilad Friedman/ birds of prey project in live نسور تنطلق من أعشاشها لأول مرة

إضافة إلى ذلك ، نما النسر الذكر A40 والأنثى E76 أيضًا من العش ، بعد 136 يومًا من فقسه المثير أمام كاميرات الإنترنت. زهافا سيجل ، عالمة البيئة في جبال النقب في سلطة الطبيعة والمتنزهات: "تبذل هيئة الطبيعة والمتنزهات جهودًا كبيرة للحفاظ على تجمعات النسور ، بما في ذلك الاصطياد ووضع العلامات والبث ومراقبة الأعشاش والتغذية الآمنة: خلال السنوات 21-22 مات 31 نسرًا معظمهم من التسمم. موت 18 نسرًا بالغًا نتيجة التسمم في الجنوب يؤثر على عدد الأعشاش ، نسبة نجاح أعشاش النسور منخفضة. حوالي 50٪ ، لذلك فإن كل فرخ ينمو هو إضافة مهمة للسكان ، فمشاركة الجمهور بكل ما يحدث تزيد من الوعي بخطر التسمم، وهذا هو الفرخ السابع الذي ينمو على الجرف، ومن المتوقع نمو أربعة آخرين".

أعشاش النسور ، مثل أعشاش صقر جراح ، صرارة ، البوهة الأوراسية ، الرحمة والعقاب البونلي ، هي جزء من مشروع "الطيور الجارحة ببث مباشر" ، وهو تعاون بين هيئة الطبيعة والمتنزهات ، وجمعية حماية الطبيعة ومؤسسات أخرى. تأسس المشروع في ربيع عام 2016 ويكشف من خلال الكاميرات الإلكترونية التي تبث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، العالم الخفي لعالم الطيور الجارحة الكبيرة والغامضة التي تعشش في إسرائيل. حتى الآن ، شاهد عشرات الملايين من المنفرجين من أكثر من 120 دولة للحياة الرائعة للطيور الجارحة ، ولكن أيضًا للصعوبات والتحديات التي يواجهونها - وضع البيض والتسمم ، التعامل مع الحيوانات المفترسة وسوء الأحوال الجوية والحرائق وغيرها.

Gilad Friedman/ birds of prey project in live نسور تنطلق من أعشاشها لأول مرة