المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: شهر يوليو هو الأكثر سخونة منذ القرن التاسع عشر

هذا الشهر تخطت الرقم القياسي التي تمّ تسجيله في تموز-يوليو 2019

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكوس الأوروبية للأرصاد الجوية إنهما أصبحتا تمتلكان ما يكفي من المعطيات لإعلان شهر تموز-يوليو 2023 "أحرّ شهر تمّ تسجيله على الأطلاق".

Talucho/FLASH90 حريق في مدينة رهط جنوب إسرائيل ، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد اليوم. ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في بعض المدن في إسرائيل اليوم. 27 مايو 2015

يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من الحرّ الخانق الذي سجّل في البحور وعلى ثلاث قارات، إدى إلى حرائق مدمرة، خصوصاً في حوض المتوسط وكندا.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد بيتيري تالاس إن الحرارة هذا الشهر تخطت الرقم القياسي التي تمّ تسجيله في تموز-يوليو 2019.

وأضاف تالاس أن التحرك من أجل المناخ "ليس رفاهية بل ضرورة" محذراً من أن ما حصل ليس إلا "لمحة عن ما يمكن أن يحصل في المستقبل".

من جهته قال الأمين العالم للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للصحافيين إن "عصر الاحتباس الحراري انتهى وبدأ عصر الغليان العالمي" مضيفاً "التغيّر المناخي أصبح واقعاً. وهو مرعب. وهذه فقط البداية".