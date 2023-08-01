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بالصور: سكان إسرائيل ودول الشرق تشهد ظهور مميز للقمر العملاق

i24NEWS

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يرتفع القمر العملاق بجانب شعار ماكدونالدز كما رأينا من جالاندهار في 1 أغسطس 2023.
Shammi MEHRA / AFPيرتفع القمر العملاق بجانب شعار ماكدونالدز كما رأينا من جالاندهار في 1 أغسطس 2023.

وسيشهد شهر أغسطس ظهور القمر العملاق مرتين في أول الشهر وفي آخر الشهر حيث سيظهر "القمر الأزرق"

يشهد شهر آب /أغسطس الحالي ظهور القمر العملاق فيه مرتين، وستكون المرة الاولى الليلة (1 آب/أغسطس 2023) حيث سيتم مشاهدته في إسرائيل ودول منطقة الشرق الأوسط، ويتميز القمر العملاق بأن أكبر من القمر العادي بـ14% وأوضح منه بنسبة 30% من أبعد نقطه له على الأرض. 

Aris MESSINIS / AFP
Aris MESSINIS / AFPيرتفع القمر العملاق خلف معبد بوسيدون القديم في كيب سونيون ، جنوب أثينا في 1 أغسطس 2023.

تحدث الأقمار الكبيرة بسبب مدار القمر حول الأرض ، وهو ليس مدارًا دائريًا على الإطلاق كما يميل الناس إلى التفكير ، ولكنه بيضاوي الشكل. هذا يعني أن القمر لديه نقاط عالية بالقرب من الأرض وبعيدا عنها ، والمسافات غير متساوية. يقع القمر حاليًا بالقرب من إحدى أقرب النقاط للأرض في مداره (حوالي 360 ألف كيلومتر فقط) ، لذا سيبدو أكبر في سماء الليل. 

في نهاية الشهر ، من المتوقع وقوع الخدث الثاني، وحتى أنه سيكون أقرب الى الأرض. الحدث القادم يطلق عليه أيضا "القمر الأزرق". من ناحية أخرى ، تحدث ظاهرة "القمر العملاق" مرة أو مرتين في السنة ، عندما يتعلق الأمر بحدوث القمر بالقرب من أقرب نقطة وكونه قمرًا مكتملًا ، فإنها مصادفة نادرة نسبيًا. 

MENAHEM KAHANA / AFP
MENAHEM KAHANA / AFPيرتفع "القمر العملاق" فوق جبل الزيتون في القدس في 1 أغسطس 2023.
YASSER AL-ZAYYAT / AFP
YASSER AL-ZAYYAT / AFPطائرة تجارية تحلق قبل ارتفاع "قمر العملاق" فوق مدينة الكويت في 1 أغسطس 2023.
Jewel SAMAD / AFP
Jewel SAMAD / AFPيرتفع القمر العملاق خلف نصب الحرية التذكاري في نيقوسيا في 1 أغسطس 2023.
Jewel SAMAD / AFP
Jewel SAMAD / AFPالقمر العملاق خلف نصب الحرية التذكاري في نيقوسيا في 1 أغسطس 2023.
Rami al SAYED / AFP
Rami al SAYED / AFPالقمر العملاق من محافظة حلب شمال غرب سوريا ، في 31 يوليو 2023.

Jewel SAMAD / AFP
Jewel SAMAD / AFPالقمر العملاق بجوار مصباح الشارع لعبور المشاة في نيقوسيا في 1 أغسطس 2023.
GIUSEPPE CACACE / AFP
GIUSEPPE CACACE / AFPالقمر العملاق" فوق دبي في 1 أغسطس 2023.
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