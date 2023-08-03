سامسونغ تطلق هاتفها الذكي القابل للطي غالاكسي زي فليب 5

سامسونغ تطلق هاتفها الذكي غالاكسي زي فيلب 5

أطلقت شركة سامسونغ الكوريةهاتفها الذكي غالاكسي زي فليب 5 القابل للطي الجديد، الذي يمتاز بمقاومة الماء وبمعالح كوالكوم سنابدراغون 8 من الجيل الثاني، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايتات.

Pau Barrena/AFP A visitor holds a Samsung Galaxy S22 smartphone on the opening day of the MWC (Mobile World Congress) in Barcelona, Spain, on February 28, 2022.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا رئيسية بدقة 12 ميغابيكسلا وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 12 ميغابيكسلا، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسلات لالتقاط صور السيلفي.

وتتمثل استخدامات الشاشة الثانية في عرض معلومات عن الوقت وأحوال الطقس وأسعار الأسهم والتحكم في تشغيل الموسيقى والرد على الرسائل؛ بفضل تزويدها بلوحة مفاتيح، كما يمكن استخدامها عند التقاط صور السيلفي بواسطة الكاميرا المزدوجة.

ويعمل الهاتف الذكي الجديد القابل للطي بنظام تشغيل يعتمد على "أندرويد 13"وتم تزويد الهاتف الذكي بمستشعر بصمة الإصبع وبطارية سعة 3700 مللي أمبير ساعة، التي يتم شحنها عبر منفذ "يو إس بي سي" أو لاسلكيا.