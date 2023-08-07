في مشهد غير اعتيادي: افعى سوداء تبلع قنفذا وتثير ذعرا

هذه الافعى من فصيلة الحنش عثر عليها وسط إسرائيل قامت ببلع قنفذ في منطقة وسط إسرائيل

شوهدت أفعى حنش سوداء هذا الأسبوع وسط بلدة شوهم وسط إسرائيل وفي فمها قنفذ. تسببت الأفعى غير السامة في حالة من الذهول بين أصحاب الكلاب الذين عثروا عليه قرب حديقة مخصصة للكلاب- رغم أنه كانت ملقاة على الأرض وبدون حركة. في أعقاب هذا المشهد غير المعتاد، حضر عالم مختص ببيئة الزواحف افيعاد بار، والذي ميز نوع الأفعى والقنفذ. وأوضح بار:"من تحليل للوضع الذي شمل قنفذ ميت في فم ثعبان منهك، يمكن الافتراض أن الافعى حاولت افتراس القنفذ وفي لحظة ما قررت ترك وليمتها الغير عادية، اتضح لها عندها حجم الخطأ".

Aviad Bar/ Nature and Parks Authority افعى سوداء تبلع قنفذا وتثير ذعرا

وقال بار إن "النمو في اتجاه واحد لأشواك القنفذ لم يسمح للثعبان بإخراج القنفذ من فمه وفي نهاية الحدث ايضا القنفذ والثعبان توفيا في هذا الحادث المأساوي". وذكر أن في إسرائيل يعيش ثلاثة أنواع من القنافذ.

توضح سلطة الطبيعة والحدائق أن الحنش الأسود من فصيلة الحنفش وهو أطول أنواع الأفاعي في إسرائيل. الحنش الأسود ليس ساما، وبسبب شهيته الكبيرة فإنه يعتبر أكثر الثعابين فائدة بالسيطرة على الكثير من القوارض، وحتى أفاعي سامة في منطقة انتشاره. الحنش نشط إلى حد ما ، ومن أكثر الأفاعي انتشارا في إسرائيل، وهو كائن حي محمي.

ويعيش في إسرائيل 41 نوع من الأفاعي غالبيتها ليست خطيرة على الإنسان، فقط تسعة منها سامة. السام يستخدم للصيد أو للدفاع من المهاجمين. رغم أن للافاعي سمعة سيئة واسمها ارتبط بصفات قاسية، لكن يوجد لها أهمية كبيرة بالحفاظ على عمل النظام البيئي الذي تعيش فيه، وهي تساعد جدا بتقييد تكاثر القوارض والآفات الأخرى.

Aviad Bar/ Nature and Parks Authority افعى سوداء تبلع قنفذا وتثير ذعرا

Aviad Bar/ Nature and Parks Authority افعى سوداء تبلع قنفذا وتثير ذعرا

Aviad Bar/ Nature and Parks Authority افعى سوداء تبلع قنفذا وتثير ذعرا