دراسة: عقار لإنقاص الوزن يقلل احتمال الوفاة بالنوبة القلبية بنسبة 20 في المائة

وأعلنت شركة تصنيع الدواء، نوفو نورديسك، عن النتائج الأولى، اليوم الثلاثاء، وستقدمها بالكامل في مؤتمر طبي في وقت لاحق هذا العام.

خفض عقار إنقاص الوزن "ويجوفي" (Wegovy)، خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة لدى المرضى بنسبة 20 في المائة، وفقًا للنتائج الأولية لدراسة استمرت 5 سنوات، أجرى باحثون إسرائيليون جزءًا منها.

وأعلنت شركة تصنيع الدواء، نوفو نورديسك، عن النتائج الأولى، اليوم الثلاثاء، وستقدمها بالكامل في مؤتمر طبي في وقت لاحق هذا العام.

وتعد هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها إعطاء دواء لإنقاص الوزن في هذه الدراسة للأشخاص الذين لم يصابوا بمرض السكري، ولكن السمنة فقط، وقد نجح في تقليل الوفيات ونجح في التقليل بنسبة 20 في المائة من النوبات القلبية.

وشارك في الدراسة 17604 شخصًا تبلغ أعمارهم 45 عامًا وأكثر ممن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ويعرفون بأمراض القلب ولكن لم يكن لديهم مرض السكري.

Ronaldo Schemidt / AFP صورة تعبيرية

كما شملت الدراسة أكثر من 800 مركز طبي في 41 دولة، وأجريت في إسرائيل في عدة مراكز طبية في إسرائيل، بما في ذلك بيلينسون وشيبا وإيخيلوف. الدراسة مستمرة منذ عام 2018، حيث كان هناك 1270 حالة وفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وبحلول نهاية السنة الحالية، ستناقش لجنة "سلة الأدوية" إدراج الدواء في سلة الدعم العام ، ولكن فقط للمرضى بعد جراحة السمنة غير الناجحة ، أو للمرضى الذين يعانون من السمنة.