تشيك بوينت تشتري شركة إسرائيلية مقابل 480 مليون دولار

وقفز سهم تشيك بوينت بنسبة 1.3٪ في وول ستريت بعد الإعلان

أعلنت شركة Check Point الأمريكية، الخميس، عن توقيعها اتفاقية استحواذ مع شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية Perimeter 81 بمبلغ 490 مليون دولار. بعد هذا الإعلان ، قفزت أسهم Check Point بنسبة 1.3٪ في وول ستريت.

AFP / TOLGA AKMEN هاكرز

يعد شراء Perimeter 81 تكون هذه عملية الشراء السابعة التي تقوم بها الشركة الأمريكية في السنوات الأربع الماضية. بعد أن أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال توفير حلول الأمن السيبراني، فإن الشركة متعددة الجنسيات تملك الآن نحو 15 مليار دولار.

تأسست شركة Perimeter 81 في تل أبيب في عام 2018 من قبل الرئيس التنفيذي للشركة عميت بركات ونائب رئيس النمو (CGO) شاغي جدلي. توظف شركة الأمن السيبراني 200 شخص وتوفر حلول Security Service Edge لأكثر من 3000 عميل حول العالم. جمعت الشركة ما يقرب من 165 مليون دولار حتى الآن.