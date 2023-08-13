باحثون يكتشفون حيوانا غريبا بقدرات مميزة قبالة القارة القطبية الجنوبية

وكانت بعثات أجريت بين عامي 2008 و2017، تهدف للبحث عن حيوانات تعرف باسم "بروماكورينوس" أو "نجوم أنتاركتيكا ذات الريش".

اصطاد باحثون على متن سفينة أبحاث نوعًا حيوانيًا غير معروف من قبل، قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية، يتمتع بـ20 ذراعا، وجسم غريب الشكل.

https://twitter.com/i/web/status/1466871007164121091 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت بعثات أجريت بين عامي 2008 و2017، تهدف للبحث عن حيوانات تعرف باسم "بروماكورينوس" أو "نجوم أنتاركتيكا ذات الريش".

ويؤكد الباحثون أن "بروماكورينوس" رغم تشابهه مع حيوانات المحيطات اللافقارية الأخرى كنجم وخيار البحر، إلا أنه يتميز بحجمه الكبير وبأسلوب سباحته الغريب.

بحسب الباحثون فإن "بروماكورينوس" بمقدوره العيش في أعماق تصل إلى 6500 قدم، علما أن العلماء أكدوا عثورهم على 4 أنواع من هذا الكائن لم يتم رصدها من قبل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الباحثون سيعكفون على تحليل الحمض النووي والتشكيل البيولوجي لهذه الكائنات، بغرض كشف المزيد عن قدراتها.

أثناء استكشاف ساحل القطب الجنوبي، اكتشف العلماء ثمانية أنواع متميزة. تسبح بطريقة فريدة تختلف عن الأنواع البحرية الأخرى المعروفة. موطنها على عمق حوالي 20 مترًا تحت سطح البحر، ويتنوع لونها من البيج إلى الأحمر الداكن.